Communiqué du Conseil d’administration d'Orange

Communiqué de presse

Paris, 24 novembre 2021

Communiqué du Conseil d’administration

À la suite de la décision de la cour d’appel de Paris de ce jour, le Conseil d’administration d‘Orange s’est réuni et a pris acte de la décision de Stéphane Richard de remettre son mandat de Président Directeur Général à sa disposition. Le Conseil a accepté son départ. Celui-ci sera effectif à compter de la mise en place d’une nouvelle gouvernance et au plus tard le 31 janvier 2022. Stéphane Richard continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la date de son départ.

Le Conseil d’administration tient à souligner la volonté de Stéphane Richard de préserver la bonne gouvernance du Groupe. Les administrateurs le remercient pour son engagement à la tête d’Orange depuis 11 ans, de l’apaisement après la crise sociale à la transformation d’Orange en opérateur multi-services de premier rang en Europe et en Afrique. Il aura marqué l’histoire du Groupe dans des périodes parfois tumultueuses et toujours en préservant l’intérêt de l’entreprise.

Le Conseil d’administration poursuit le processus de recherche engagé depuis quelques mois, afin de mettre en place la nouvelle gouvernance du Groupe.

