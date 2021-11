Le nouveau Conseil consultatif autochtone du CN tient sa réunion inaugurale et présente ses membres

Dix nouveaux membres provenant des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada se joignent au CCA



Le CCA offrira des conseils et des recommandations au Conseil d’administration et au président-directeur général du CN sur la consolidation des relations avec les peuples autochtones

MONTRÉAL, 24 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les coprésidents du nouveau Conseil consultatif autochtone (CCA) du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI), Mme Roberta Louise Jamieson, OC, Kanyen'kehà:ka, et l’honorable Murray Sinclair, C.C., M.S.M., ou Mizhana Geezhik, ont annoncé aujourd’hui la conclusion positive de leur première réunion ainsi que la composition du CCA. Le CCA se compose de représentants accomplis et respectés des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada, et il a pour mandat de conseiller le Conseil d’administration et le président-directeur général du CN sur des questions pertinentes portant sur les relations du CN avec les plus de 200 communautés autochtones où il exerce ses activités au Canada.

Nouveaux membres du CCA :

Mark Podlasly – Nation Nlaka’pamux (Colombie-Britannique)

– Nation Nlaka’pamux (Colombie-Britannique) Marie Delorme – Métis (Alberta)

– Métis (Alberta) Leanne Bellegarde – Nation Crie Peepeekisis (Saskatchewan)

– Nation Crie Peepeekisis (Saskatchewan) Phil Fontaine – Première Nation Sagkeeng (Manitoba)

– Première Nation Sagkeeng (Manitoba) Stephen Augustine – Nation Mi’kmaw [Grand conseil Mi’kmaq] (Nouveau-Brunswick)

– Nation Mi’kmaw [Grand conseil Mi’kmaq] (Nouveau-Brunswick) Denise Pothier – Nation Mi’kmaw (Nouvelle-Écosse)

– Nation Mi’kmaw (Nouvelle-Écosse) Kateri Coade – Première Nation Abegweit [Mi’kmaq] (Île-du-Prince-Édouard)

– Première Nation Abegweit [Mi’kmaq] (Île-du-Prince-Édouard) Udlu (Udloriak) Hanson – Inuit (Nunavut)

– Inuit (Nunavut) Tabatha Bull – Première Nation Nipissing (Ontario)

– Première Nation Nipissing (Ontario) Ricky G.L. Fontaine – Première Nation innue Uashat mak Mani-utenam (Québec)

Les biographies détaillées des membres du CCA ainsi que le mandat de celui-ci se trouvent ici.

« La nomination de ces membres bien informés constitue une étape importante dans l’établissement d’un dialogue honnête et constructif entre le CN et les communautés où il est présent depuis des décennies. Nous sommes convaincus que nous aurons une incidence significative sur la protection de notre environnement, l’atteinte de l’inclusion économique et la promotion de la réconciliation. »

- Roberta Louise Jamieson, OC, Kanyen'kehà:ka, coprésidente



« Nous sommes fiers de ce que les dix membres nommés aujourd’hui apportent au Conseil consultatif autochtone du CN. Nos origines multiples nous permettront de mieux représenter la grande diversité qui caractérise les peuples autochtones de ce pays. Je suis impatient de travailler avec les autres membres du CCA pour créer des relations significatives fondées sur le respect, la sensibilisation et le bien commun. »

- L’honorable Murray Sinclair, C.C, M.S.M., ou Mizhana Gheezhik, coprésident



« En créant ce nouveau conseil consultatif, le CN veut offrir une tribune moderne et respectueuse aux peuples autochtones du Canada afin d’échanger avec eux. Nous sommes très reconnaissants du travail déjà accompli par nos deux coprésidents, Mme Roberta Jamieson et l’honorable Murray Sinclair. Avec l’aide des autres membres du CCA, ils continueront de donner des conseils qui marqueront une autre étape dans le renforcement de nos engagements à l’égard des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance responsable du CN. »

- Robert Pace, président du Conseil d’administration du CN



Le CCA a notamment pour objectifs de renforcer la diversité et l’inclusion grâce à des politiques et à des méthodes qui reflètent ces valeurs, et de favoriser des relations significatives et durables entre le chemin de fer et les peuples autochtones.

La création du CCA n’aura aucune incidence sur la responsabilité continue du CN d’échanger directement avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur des questions liées aux activités de l’entreprise dans l’ensemble de son réseau, et ne s’y substituera pas.

Cette initiative s’inscrit dans une série de mesures qui renforceront l’objectif du CN d’être à la fine pointe des meilleures pratiques ESG parmi les chemins de fer de classe 1 en Amérique du Nord et dans le secteur des transports. Ces mesures visent notamment l’amélioration de l’efficacité, de la transparence et de la responsabilité du Conseil d’administration, en adéquation avec les pratiques exemplaires émergentes.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de protection de l’environnement.