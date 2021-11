Nikkiso Cryogenic Industries Dilantik Rakan Niaga Sah Pasaran Alat Ganti Bagi Tatsuno di Amerika Utara

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, California, Nov. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“Nikkiso”) mengumumkan Memorandum Persefahaman (MOU) yang akan dimeterai dengan Tatsuno North America, Inc. ("Tatsuno") untuk memulakan kerjasama sebagai Rakan Niaga Sah Pasaran Alat Ganti bagi Pam Hidrogen syarikat itu di Amerika Utara untuk menubuhkan sebuah rangka kerja untuk kerjasama itu.

Di bawah terma perjanjian persefahaman itu, Nikkiso akan menyediakan alat ganti, penyelenggaraan dan perkhidmatan pembaikan untuk Pam Hidrogen Tatsuno daripada rangkaian kemudahan Nikkiso di Amerika Utara yang berdekatan dengan stesen-stesen pengisian hidrogen untuk pengguna akhir. Selain itu, Nikkiso akan memasang dan menyerahkan pam baharu, termasuk perbekalan kejuruteraan dan sokongan prapasang untuk sistem pengurusan pengecasan dan armada Tatsuno.

Pam hidrogen merupakan pasaran baharu dan sedang membangun yang merupakan komponen penting dalam penyelesaian stesen pengisian bahan api Hidrogen. Pam ini menyediakan bahan bakar yang selamat dan cepat diisi bagi kenderaan berat dan ringan berkapasiti 350 barg dan 700 barg.

"Kerjasama yang baru terjalin dengan Nikkiso Cryogenic Industries dan Tatsuno memperkukuh kewujudan kami dalam industri Hidrogen dan membolehkan kami memberikan perkhidmatan yang lebih baik di pasaran Amerika Utara," menurut Teru Murakami, Pengurus Besar Cryogenic Business Department, Nikkiso Co., Ltd. "Kami bersedia untuk memberikan layanan dan sokongan bermutu tinggi kepada pelanggan Tatsuno."

Nikkiso Cryogenic Industries telah dipilih bagi kerjasama jangka panjang yang baharu ini disebabkan oleh hubungan dan pengalamannya dalam industri hidrogen. Ia juga mempunyai keupayaan untuk menyediakan perkhidmatan yang diperluas termasuk penyelesaian sistem pengisian bahan bakar Hidrogen yang lengkap. Kerjasama ini juga akan menyediakan peluang pekerjaan baharu bagi ekonomi kemudahan perkhidmatan tempatan.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Syarikat gabungan Cryogenic Industries, Inc. (kini dikenali sebagai Nikkiso Co. Ltd.) menghasilkan peralatan pemprosesan gas kriogenik tereka bentuk dan loji pemprosesan berskala kecil bagi gas asli cair (LNG), perkhidmatan telaga dan perindustrian gas industri. Cryogenic Industries yang didirikan lebih 50 tahun lalu merupakan syarikat induk ACD, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan syarikat dikawal bersama yang terdiri daripada kira-kira 20 entiti operasi.

Untuk maklumat lanjut, sila lawati www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .

