Nikkiso Cryogenic Industries成为Tatsuno的北美授权售后合作伙伴

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加州德美古拉, Nov. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkkiso的清洁能源和工业气体集团（以下称“Nikkkiso”）宣布与Tatsuno North America, Inc.（以下称“Tatsuno”）签署谅解备忘录（MOU）以建立合作，Nikkkiso将成为Tatsuno加氢机的北美授权售后市场合作伙伴。



根据该MOU的条款，Nikkiso将通过其靠近终端用户氢气补充站的北美设施网络提供Tatsuno加氢机的备件、维护和维修服务。此外，Nikkiso还将安装和调试新的加氢机，包括为Tatsuno的充电和车队管理系统提供工程和预安装支持。

加氢是一个新的发展中市场，也是氢气加气站解决方案的一个重要组成部分。这些加氢机以350和700巴的压力为轻型和重型车辆提供安全快速的燃料供给。

Nikkiso Co., Ltd. 低温业务部总经理村上辉义表示：“Nikkkiso Cryogenic Industries和Tatsuno新建立的合作关系加强了我们的氢气业务，使我们能够更好地服务于北美市场。我们期待为Tatsuno的客户提供最优质的服务和支持。”

Nikkiso Cryogenic Industries因其业务关系和氢气领域经验而获选参与这项新的长期合作伙伴关系。该公司还能够提供更广泛的服务，包括完整的氢燃料供应系统解决方案。这一合作关系还将为当地服务设施经济提供新的就业机会。

关于CRYOSEUM INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下企业）的成员公司为液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备和小型工艺装置。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问：www.nikkisoCEIG.com和www.nikkiso.com。

媒体联系人：

Anna Quigley +1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com