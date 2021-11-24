Nikkiso Cryogenic Industries 成為 Tatsuno 授權的北美市場售後合作夥伴

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加州特曼庫拉, Nov. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso 的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「Nikkiso」）剛宣佈與 Tatsuno North America, Inc.（「Tatsuno」）簽署諒解備忘錄 (MOU)，以啟動他們在北美的氫氣加注機授權售後合作夥伴關係，並建立合作框架。



根據諒解備忘錄條款，Nikkiso 將從 Nikkiso 鄰近最終用戶的各個氫補給站附近的北美設施網絡為 Tatsuno 提供氫氣加注機的備用零件、保養及維修服務。此外，Nikkiso 亦將安裝和調配新的加注機，包括為 Tatsuno 的充電和車隊管理系統提供工程和預設支援。

氫氣供應是新興的開發中市場，亦是氫燃料站解決方案的重要組成部分。這些加注機為 350 barg 和 700 barg 的輕型與重型車輛提供安全而快速的氫氣加注服務。

Nikkiso Co., Ltd. 低溫業務部總經理 Teru Murakami 表示：「Nikkiso Cryogenic Industries 與 Tatsuno 新達成的合作夥伴關係可增強我們的氫氣業務，並讓我們能加強北美市場的服務。我們期待為 Tatsuno 的客戶提供最優質的服務和支援。」

Nikkiso Cryogenic Industries 獲選為此項目的新長期合作夥伴關係，原因是其關係與氫氣業務的經驗， 他們亦能提供擴展服務，包括完整的氫氣加注系統解決方案。此合作夥伴關係將為當地服務設施經濟體提供新的就業機會。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com。

傳媒聯絡：

Anna Quigley | 電話：+1.951.383.3314

| 電郵：aquigley@cryoind.com



