Kumpulan Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Mengumumkan Pembentukan Kemudahan Marin yang Diperkembang di Korea

TEMECULA, Calif., Nov. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kumpulan Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (Kumpulan), sebuah syarikat subsidiari Nikkiso Co., Ltd (Jepun), berbangga untuk mengumumkan pengembangan kemudahan kami di Busan, Korea bagi menyokong Pusat Marin mereka yang baharu. Pengembangan ini menunjukkan komitmen dan sokongan mereka terhadap perkembangan industri pembinaan kapal Korea.



Kemudahan yang baharu dan lebih besar ini memberikan penyelesaian Marin bersistem penuh dan akan bertindak sebagai pangkalan Kumpulan untuk semua aktiviti marin di Korea. Sebagai kemudahan Nikkiso yang bersepadu, mereka akan memberikan penyelesaian marin termasuk kelincir pam, pengewap, kawalan, kelincir gas bahan api bertekanan tinggi, perkhidmatan dan banyak lagi. Kemudahan ini menyertakan keupayaan pengujian kriogenik penuh dan pertambahan pekerja termasuk jurutera reka bentuk, pengeluaran dan pengurus projek.

Marin merupakan tumpuan besar Kumpulan dan pengembangan ini memberikan struktur sokongan yang kukuh untuk pertumbuhan akan datang. Kemudahan baharu ini ditempatkan secara ideal di dalam rantau bagi menyokong pelanggan utama mereka dan memberikan perkembangan dijangka dalam industri Marin yang tertumpu kepada tenaga bersih. Berukuran lebih kurang 4,000 meter persegi, kemudahan ini lengkap untuk menghasilkan dan memasang pam kriogenik, kelincir Pengewap FGSS, kelincir stesen LH2, kelincir proses dan akan menempatkan kemudahan pengujian kelincir pam LN2 terbaharu. Kemudahan ini juga menyertakan pusat perkhidmatan seluas 342 meter persegi.

Menurut Daryl Lamy, Presiden Pam Kriogenik Nikkiso, “Nikkiso ACD telah menjadi pembekal pilihan bagi kelincir Gas Bahan Api untuk industri pembinaan kapal Korea selama lebih dari 20 tahun! Dengan pembungkusan kelincir baharu dan kemudahan pengujian kami yang terletak berhampiran limbungan kapal di Korea, kami kini mempunyai kapasiti yang lebih besar dan sokongan tempatan untuk memenuhi peningkatan dan keperluan global yang semakin meningkat untuk binaan kargo dan kapal pengangkutan dengan bahan api LNG yang baharu.

Menurut Peter Wagner, CEO Industri Kriogenik dan Presiden Kumpulan, “Ini merupakan langkah seterusnya yang mengujakan dan peristiwa penting untuk Kumpulan kami serta pasaran Marin yang dikuasakan LNG dan merupakan manfaat yang besar untuk pelanggan Marin kami. Nikkiso CE&IG kini mampu memberikan sistem dan sokongan lengkap kepada pelanggan kami menerusi penyelesaian disokong kilang lengkap.”

Maklumat Hubungan:

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases - Korea

Ibu pejabat & Kilang : 83, Nosan sanup jung-ro, Gangseo-gu, Busan, 46752, Korea

Pejabat cawangan : #1912, 170 Ganggyo jungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon,

Gyuenggi 16614 Korea

info@NikkisoCEIG-Korea.com

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (kini merupakan ahli kumpulan Nikkiso Co., Ltd.) ialah ahli kumpulan syarikat yang menghasilkan peralatan pemprosesan gas kriogenik tereka bentuk dan loji proses berskala kecil untuk gas asli cecair (LNG), perkhidmatan telaga dan industri gas industri. Ditubuhkan pada lebih daripada 50 tahun lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk ACD, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan terkawal yang pada kebiasaannya terdiri daripada lebih kurang 20 entiti pengendalian.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lawati www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.