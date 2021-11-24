Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group宣布在韩国完成海洋设施扩建

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加利福尼亚州特曼库拉, Nov. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）子公司Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（集团）自豪地宣布，扩建其在韩国釜山的设施以容纳全新的海洋中心。此扩建项目表明了公司对韩国造船行业发展做出的承诺与支持。



扩大后的新设施提供全系统海洋解决方案，并成为集团在韩国所有海洋活动的基地。统一的Nikkiso设施将包括泵机撬块、蒸汽机、控制器、高压燃气轮机撬块和服务等海洋解决方案。该设施具有完整的低温测试能力，配备设计工程师、生产与项目经理等更多工作人员。

海洋一直是集团的重点关注领域，而这一扩张项目为未来增长提供了坚实的支持架构。新设施坐落在该区域内，非常适合为其主要客户提供支持，并借助海洋产业对清洁能源的关注实现预期增长。设施占地约4000平方米，可用于制造和生产低温泵、FGSS蒸汽机撬块、LH2站台撬块、加工撬块，并将采用最新的LN2泵撬块测试装置。设施还包括一个342平方米的服务中心。

Nikkiso低温水泵业务总裁Daryl Lamy表示：“Nikkiso ACD在20多年里一直是韩国造船行业燃气轮机撬块的首选供应商！ 借助我们位于韩国船厂附近的新型撬块包装与测试设施，我们现在拥有更大的能力和当地支持，可实现全球增长并满足对新制造的LNG燃料货运与客运船舶的需求。”

Cryogenic Industries首席执行官兼集团总裁Peter Wagner表示：“对于我们集团和LNG驱动型海洋市场而言，这是一项振奋人心的下一步举措，也是一个重要里程碑，对于我们的海洋客户也有巨大益处。Nikkiso CE&IG现在能够提供完善的系统并为我们的客户提供完备的设施支持型解决方案。”

联系信息：

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases - 韩国

总部和工厂 ：83, Nosan sanup jung-ro, Gangseo-gu, Busan, 46752, Korea

分支机构： #1912, 170 Ganggyo jungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon，

Gyuenggi 16614 Korea

info@NikkisoCEIG-Korea.com

关于CRYOSEUM INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下企业）的成员公司为液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备及小型工艺装置。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。