Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣佈在韓國成立擴展海運設施

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加洲特曼庫拉, Nov. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（集團）是 Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司，欣然宣佈擴大其在韓國釜山的設施，以容納新建海洋中心。這項擴展代表他們對韓國造船業增長的承諾和支援。



新建更大型的設施可提供全面的海洋解決方案，並將成為集團在韓國所有海洋活動的大本營。作為一個統一的 Nikkiso 設施，他們將提供多項海洋解決方案，包括泵撬、汽化器、控制裝置、高壓燃氣撬、相關服務等等。設施包括完整的低溫測試功能，以及包括設計工程師、生產和項目經理在內的更多員工。

海運一直是集團的主要重點，而這項擴展可為未來的增長提供一個強大的支援結構。新設施位於區內理想位置以支援主要客戶，並為海洋工業對清潔能源的關注提供預期的增長。設施佔地約 4,000 平方米，設計主要用於生產和製造製造和製造低溫泵、FGSS 汽化器橇、LH2 站橇、流程橇，並將配備最新的 LN2 泵橇測試設施。設施還包括一個佔地 342 平方米的服務中心。

Nikkiso Cryogenic Pumps 總裁 Daryl Lamy 表示：「Nikkiso ACD 現已成為韓國造船業 20 多年來的首選燃料天然氣橇供應商！ 由於我們新的橇封裝和測試設施位於韓國碼頭附近，我們現在擁有更大的容量和本地支援，可全球對新建液化天然氣燃料貨船和運輸船的重大增長和需求。」

Cryogenic Industries 行政總裁兼集團總裁 Peter Wagner 表示：「對於我們的集團和以液化天然氣推動的海運市場來說，這是令人興奮的下一步和重要的里程碑，對我們的海運客戶來說也可㔫來重大效益。Nikkiso CE&IG 現在將有能力為我們的客戶提供整全的系統和支援，並提供完整的工廠支援解決方案。」

聯絡資料：

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases - 韓國

總辦事處及工廠地址：83, Nosan sanup jung-ro, Gangseo-gu, Busan, 46752, Korea（韓國）

分行辦事處地址：#1912, 170 Ganggyo jungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon,

Gyuenggi 16614 Korea（韓國）

電郵：info@NikkisoCEIG-Korea.com

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com。

傳媒聯絡：

Anna Quigley

｜電話：+1.951.383.3314

｜電郵：aquigley@cryoind.com



