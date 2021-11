Dante Labs gibt weltweiten universellen Zugang zu Gesamtgenomsequenzierung mit 50 % Rabatt im Rahmen von Black Friday-Angebot bekannt

Dutch French German Italian Russian Spanish

NEW YORK, Nov. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Genomik und Präzisionsmedizin, hat heute sein Black Friday-Angebot für Tests und Interpretation für die Gesamtgenomsequenzierung mit 50 % Rabatt auf den bereits unschlagbaren Listenpreis sowie kostenlosen weltweiten Versand angekündigt.



„Wir bei Dante Labs glauben an einen universellen Zugang zu den fortschrittlichsten Technologien in der Genomik und der personalisierten Medizin“, so Andrea Riposati, CEO von Dante Labs. „Dieses Black Friday-Angebot ist ein echter Schritt in Richtung dieses Ziels und senkt die Kosten für die Gesamtgenomsequenzierung auf globaler Ebene.“

Der Gesamtgenomtest von Dante bietet personalisierte Einblicke in Hunderte von Bereichen durch fortschrittliche Interpretation von Gesamtgenomdaten über drei erweiterte Berichte:

Wellness-Bericht: umsetzbare Ratschläge, um besser zu leben

umsetzbare Ratschläge, um besser zu leben Nutrigenomik-Bericht: personalisierte Ernährung basierend auf Ihrem Genom

personalisierte Ernährung basierend auf Ihrem Genom Genombasierter Fitness-Bericht: personalisiertes Trainingsprogramm basierend auf Ihrem Genom



Das Angebot gilt weltweit bis zum Cyber Monday am 29.11.2021.

Die speziellen Black Friday-Preise sind:

Über Dante Labs

Dante Labs ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genomanalyse, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Zu unseren Vermögenswerten gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, eine proprietäre Softwareplattform für den skalierten Einsatz von Genomdaten sowie proprietäre Prozesse für die industrielle Genomsequenzierung.

