Dante Labs annonce un accès universel mondial au séquençage du génome entier avec une remise de 50 % dans le cadre de l'offre Black Friday

NEW YORK, 24 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui son offre Black Friday sur le test et l'interprétation du séquençage du génome entier, à 50 % de son prix catalogue déjà imbattable, ainsi qu'une expédition gratuite dans le monde entier.



« Chez Dante Labs, nous croyons en l'accès universel aux technologies les plus avancées en matière de génomique et de médecine personnalisée », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Labs. « Cette offre Black Friday marque une étape vers la réalisation de cet objectif, réduisant le coût du séquençage du génome entier, à l'échelle mondiale. »

Le test du génome entier de Dante fournit des données personnalisées sur des centaines de domaines grâce à une interprétation avancée des données sur le génome entier fournies par trois rapports avancés :

Rapport sur le bien-être : des conseils exploitables pour mieux vivre

des conseils exploitables pour mieux vivre Rapport sur la nutrigénomique : un régime personnalisé basé sur votre génome

un régime personnalisé basé sur votre génome Rapport de forme génomique : un programme d'entraînement personnalisé basé sur votre génome



Cette offre est valable dans le monde entier jusqu'au Cyber Monday (29 novembre 2021).

Les prix spéciaux du Black Friday sont :

UE ( dantelabs.com ) : 249 €

) : 249 € États-Unis ( us.dantelabs.com ) : 275 $

) : 275 $ Royaume-Uni ( dantelabs.co.uk ) : 215 £

) : 215 £ EAU (dantelabs.uae) : 275 $

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les données génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. Nos actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

Contact

Giorgio Lodi

media@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com