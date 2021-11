Dante Labs kondigt wereldwijde universele toegang tot volledige genoomsequentiebepaling aan met 50% korting in zijn Black Friday-aanbieding

Dutch French German Italian Russian Spanish

NEW YORK, Nov. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , wereldleider op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, kondigde vandaag zijn Black Friday-aanbieding voor volledige genoomsequencingtests en -interpretatie aan, met 50% korting op de toch al onverslaanbare catalogusprijs, plus gratis wereldwijde verzending.



"Bij Dante Labs geloven we in universele toegang tot de meest geavanceerde technologieën op het gebied van genomica en gepersonaliseerde geneeskunde," aldus Andrea Riposati, CEO van Dante Labs. "Deze Black Friday-aanbieding is een echte stap in de richting van het bereiken van dat doel, door de kosten van volledige genoomsequentiebepaling te verlagen op wereldwijde basis."

De 'whole genome'-test van Dante biedt gepersonaliseerde inzichten op honderden gebieden door middel van een geavanceerde interpretatie van de gegevens van het volledige genoom via drie geavanceerde rapporten:

Wellness-rapport: bruikbaar advies om beter te leven

bruikbaar advies om beter te leven Nutrigenomica-rapport: gepersonaliseerde voeding op basis van uw genoom

gepersonaliseerde voeding op basis van uw genoom Genomisch fitnessrapport: gepersonaliseerd trainingsprogramma op basis van uw genoom



De aanbieding is wereldwijd geldig tot Cyber Monday, 29 nov. 2021.

De speciale Black Friday-prijzen zijn:

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genoomgegevens dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en kunstmatige intelligentie. Onze activa omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Contactpersoon

Giorgio Lodi

media@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com