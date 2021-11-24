Dante Labs объявляет об универсальном доступе к секвенированию всего генома со скидкой 50% на Черную пятницу

НЬЮ-ЙОРК, Nov. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Компания Dante Labs, мировой лидер в области геномики и точной медицины, сегодня объявила о своем предложении в «Черную пятницу» на тестирование и интерпретацию всего генома со скидкой 50% на и без того непревзойденную прейскурантную цену вдобавок к бесплатной доставке по всему миру.
«В Dante Labs мы верим в универсальный доступ к самым передовым технологиям в области геномики и персонализированной медицины», - сказала Andrea Riposati, генеральный директор Dante Labs. «Предложение «Черная пятница » - реальный шаг к достижению этой цели, способствующий снижению стоимости секвенирования всего генома в глобальном масштабе».
Тест полного генома Dante обеспечивает персонализированное понимание сотен областей за счет расширенной интерпретации данных полного генома с помощью трех расширенных отчетов:
- Отчет Wellness: действенный совет, чтобы жить лучше
- Отчет Nutrigenomics: персонализированная диета на основе вашего генома
- Отчет Genomic Fitness: индивидуальная программа тренировок на основе вашего генома
Предложение действительно по всему миру до Киберпонедельника, 29 ноября 2021 г.
Специальные цены на Черную пятницу:
- ЕС (dantelabs.com): 249 евро
- США (us.dantelabs.com): 275 долларов
- Великобритания (dantelabs.co.uk): 215 фунтов стерлингов
- ОАЭ: (dantelabs.uae): 275 долларов
О Dante Labs
Dante Labs - глобальная компания, занимающаяся геномными данными, создающая и коммерциализирующая новый класс трансформирующих приложений для здоровья и долголетия, основанных на секвенировании всего генома и искусственном интеллекте. Наши активы включают одну из крупнейших частных геномных баз данных с согласием на проведение исследований, проприетарную программную платформу, разработанную для раскрытия мощи геномных данных в любом масштабе, и проприетарные процессы, которые позволяют использовать промышленный подход к геномному секвенированию.
Контакт
Giorgio Lodi
media@dantelabs.com
+39 0862 191 0671
www.dantelabs.com
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