Dante Labs объявляет об универсальном доступе к секвенированию всего генома со скидкой 50% на Черную пятницу

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НЬЮ-ЙОРК, Nov. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Компания Dante Labs , мировой лидер в области геномики и точной медицины, сегодня объявила о своем предложении в «Черную пятницу» на тестирование и интерпретацию всего генома со скидкой 50% на и без того непревзойденную прейскурантную цену вдобавок к бесплатной доставке по всему миру.



«В Dante Labs мы верим в универсальный доступ к самым передовым технологиям в области геномики и персонализированной медицины», - сказала Andrea Riposati, генеральный директор Dante Labs. «Предложение «Черная пятница » - реальный шаг к достижению этой цели, способствующий снижению стоимости секвенирования всего генома в глобальном масштабе».

Тест полного генома Dante обеспечивает персонализированное понимание сотен областей за счет расширенной интерпретации данных полного генома с помощью трех расширенных отчетов:

Отчет Wellness: действенный совет, чтобы жить лучше

действенный совет, чтобы жить лучше Отчет Nutrigenomics: персонализированная диета на основе вашего генома

персонализированная диета на основе вашего генома Отчет Genomic Fitness: индивидуальная программа тренировок на основе вашего генома

Предложение действительно по всему миру до Киберпонедельника, 29 ноября 2021 г.

Специальные цены на Черную пятницу:

ЕС ( dantelabs.com ): 249 евро

): 249 евро США ( us.dantelabs.com ): 275 долларов

): 275 долларов Великобритания ( dantelabs.co.uk ): 215 фунтов стерлингов

): 215 фунтов стерлингов ОАЭ: (dantelabs.uae): 275 долларов

О Dante Labs

Dante Labs - глобальная компания, занимающаяся геномными данными, создающая и коммерциализирующая новый класс трансформирующих приложений для здоровья и долголетия, основанных на секвенировании всего генома и искусственном интеллекте. Наши активы включают одну из крупнейших частных геномных баз данных с согласием на проведение исследований, проприетарную программную платформу, разработанную для раскрытия мощи геномных данных в любом масштабе, и проприетарные процессы, которые позволяют использовать промышленный подход к геномному секвенированию.

Контакт

Giorgio Lodi

media@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com