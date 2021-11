Hommage aux chefs de file canadiens de la nature : le Musée canadien de la nature dévoile les lauréats des prix Inspiration nature 2021

English French

OTTAWA, 24 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Musée canadien de la nature est fier d’annoncer les noms des gagnants de ses prix Inspiration nature de 2021, qui ont été remis ce soir au cours d’une cérémonie virtuelle.



Ces prix annuels, maintenant dans leur huitième année, rendent hommage à des particuliers, à des entreprises et à des organismes sans but lucratif qui font preuve de leadership, d’innovation et d’approches créatives en matière de durabilité pour rapprocher les Canadiens de la nature et du monde naturel.

Parmi les lauréats de 2021 :

Lisa Mintz, une organisatrice communautaire de Montréal, pour son plaidoyer en faveur de la conservation et de la protection des espaces verts urbains ;

Autumn Peltier, une adolescente d’Ottawa pour son activisme en faveur de l’accès à l’eau potable dans les communautés des Premières Nations ;

SmartICE, basée à St. John’s, Terre-Neuve, pour l’intégration des connaissances traditionnelles à la technologie dans les collectivités de l’Arctique afin de détecter les variations dans l’épaisseur de la glace de mer ;

La Fédération canadienne de la faune, à Ottawa, pour son programme national Sors dehors qui motive les jeunes à se rapprocher de la nature dans les communautés urbaines ;

Le fabricant et détaillant de vêtements durables tentree, à Vancouver, pour son approche novatrice visant à intégrer la plantation d’arbres à son modèle d’affaires ;

La Kingfisher Interpretive Centre Society, à Enderby, en Colombie-Britannique, pour ses programmes éducatifs sur la conservation du saumon ; et

Ken Jewett, de la communauté rurale de Mulmur, en Ontario, pour la philanthropie et la défense des érables du Canada.



Les prix de 2021 ont couvert sept catégories : les jeunes (17 ans et moins), les adultes, les organismes sans but lucratif (petits et moyens), les organismes sans but lucratif (grands), les entreprises durables, les programmes d’action communautaire et le prix d’honneur.

« Il est inspirant de rendre hommage à ces personnes et groupes extraordinaires alors que nous sommes confrontés aux impacts de la pandémie, ainsi qu’à des défis plus vastes pour la protection de la biodiversité », a déclaré Mme Meg Beckel, présidente-directrice générale du Musée canadien de la nature. « Qu’ils aient un impact local, régional ou national, tous ces projets innovants nous donnent espoir d’avancer vers un avenir durable. »

Des vidéos sur chacun des lauréats de 2021 peuvent être visionnées à nature.ca/prix.



Un jury a sélectionné les gagnants après avoir présélectionné les candidatures et dressé une liste de finalistes. Les lauréats de chaque catégorie recevront une somme de 5000 $ qu’ils pourront attribuer au programme de défense de la nature qui leur tient le plus à cœur.

À propos du Musée canadien de la nature

Sauver le monde avec des preuves, des connaissances et de l'inspiration! Le Musée canadien de la nature est le musée national de sciences et d’histoire naturelles du Canada. Il a vocation à transmettre des idées fondées sur des faits, à procurer des expériences instructives et à favoriser une relation enrichissante avec la nature d’aujourd’hui, d’hier et de demain. Le Musée accomplit sa mission grâce à ses recherches scientifiques, sa collection de plus de 14 millions de spécimens, ses programmes éducatifs, ses expositions permanentes et itinérantes et son dynamique site Web nature.ca. Suivez le Musée sur Twitter (@museedelanature), Instagram (@museedelanature), et Facebook.com/museecanadiendelanature

