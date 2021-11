CGG : CGG Livre une Nouvelle Etude Multi-Clients pour l’Evaluation de Sites de Stockage de CO2 en Mer du Nord Septentrionale du Royaume-Uni et de la Norvège

English French

CGG Livre une Nouvelle Etude Multi-Clients pour l’Evaluation de Sites de Stockage de CO 2 en Mer du Nord Septentrionale du Royaume-Uni et de la Norvège

Paris, France – le 25 novembre 2021

CGG annonce avoir livré une nouvelle étude GeoVerse™ Carbon Storage dédiée à l’identification rapide et à l’évaluation des sites de stockage appropriés de gaz carbonique par les opérateurs industriels dans le domaine de la capture, de l'utilisation et du stockage de gaz carbonique (CCUS). Cette étude dans la Mer du Nord Septentrionale, disponible sous licence, évalue en détail les zones potentielles de stockage de CO 2 dans la région Northern Viking Graben où CGG possède un jeu de données multi-clients sismiques 3D dans les eaux britanniques et norvégiennes.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général, CGG, a déclaré : « Notre étude GeoVerse Carbon Storage fait partie d'une nouvelle gamme de produits, visant à soutenir la transition énergétique en s’appuyant à la fois sur la richesse du savoir-faire de CGG en géosciences et sur son expertise en analyse de données, et qui incluent plus de 130 projets en géothermie et des contributions aux projets CCUS Sleipner, Troll, Weyburn, Pembina et Gorgon. Ces produits GeoVerse répondront à une large gamme d'applications, de l'évaluation des ressources géothermiques à la séquestration du CO 2 , en passant par l'exploration des minéraux critiques. »

En s'appuyant sur les savoir-faire uniques de CGG en matière de données de puits, de sismique et d'interprétation, l'étude GeoVerse Carbon Storage applique une méthodologie propriétaire d’évaluation des thèmes d’exploration, développée par les experts de CGG en CCUS et analyse de données, pour identifier et dé-risquer les sites potentiels de stockage de CO 2 . Les cartes de l'indice de qualité des zones de stockage sont disponibles via la plateforme GeoVerse et fournissent des informations clés pour évaluer la capacité, l'injectivité et le confinement à l'échelle des thèmes d’exploration.

