Vincit Oyj

Yhtiötiedote 25.11.2021 kello 9:00

Vincit Oyj:n henkilöstöannin tulos

Vincit Oyj:n hallitus päätti 4.11.2021 konsernin henkilöstölle suunnatusta henkilöstöannista. Henkilöstöannissa tarjottiin merkittäväksi yhteensä enintään 600 000 yhtiön uutta osaketta. Merkintähinta osakkeelle oli 7,37 euroa/osake, joka perustui osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ajanjaksolla 1.10.—31.10.2021 vähennettynä 10 prosentilla. Henkilöstöannin merkintäaika päättyi 19.11.2021.

Hallitus hyväksyi henkilöstöannissa yhteensä 306 315 uuden osakkeen merkinnän. Osakkeiden merkintähinta on yhteensä 2 257 541,55 euroa. Henkilöstöannissa merkityt osakkeet ovat yhteensä noin 2,43 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Merkinnän teki yhteensä 270 yhtiön työntekijää.

Henkilöstöannissa hyväksytyt uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 16.12.2021 ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 17.12.2021. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 12 625 889 osaketta. Uusien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi