Bona kündigt den neuen Lack Bona Traffic HD Raw an Ultramatte Holzböden mit dem neuen Bona Traffic HD Raw

MALMÖ, Schweden, Nov. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bona, ein weltweit agierendes Unternehmen mit höchsten Ansprüchen in Bezug auf Nachhaltigkeit, das Produkte für die Verlegung, Renovierung, Reinigung und Pflege von Premium-Böden liefert, gab heute die Markteinführung vom neuesten Mitglied der Bona Traffic Lackfamilie bekannt: Bona Traffic HD Raw Dieser ultramatte, äußerst widerstandsfähige Lack sorgt für ein wunderschönes Holzerlebnis und behält dabei nahezu das Aussehen und die Haptik von unbehandeltem Holz.Der Glanz eines Holzbodens kann je nach Perspektive und Blickwinkel unterschiedlich ausfallen. Auch ein matter Bodenkann glänzend erscheinen, wenn er von der anderen Seite des Raumes bzw. bei Sonneneinstrahlung betrachtet wird Bona Traffic HD Raw ist einfach in der Anwendung, und verleiht dem Boden einen hochbeständige und ultramatte Oberfläche, die den aktuellen Trends und den Bedürfnissen der Anwender entspricht.

„Die Glanzerscheinung auf einem Fußboden hatmit dem Lack und seiner Zusammensetzung zu tun. Nach intensiver Forschung bei Bona haben wir n weiteren Problemlöser gefunden und einen neuen Decklack mit echter Rohholz-Optik entwickelt. Der Zauber liegt in der Kombination verschiedener Merkmale, die die Leistung des Produkts optimieren. Bona Traffic HD Raw hat ein hervorragendes natürliches Aussehen und ist sehr wiederstansfähig in Bezug auf Abnutzung, Abrieb und chemischer Beständigkeit. Auch wenn der Lack fast unsichtbar ist, sorgt er für einen dauerhaften Schutz des Holzbodens“, sagte Thomas Hallberg, Director Product Management Professional EMEA/APAC, Bona AB.

Wie alle Bona Traffic HD-Produkte ist Bona Traffic HD Raw ein wasserbasierter Zweikomponentenlack, der nach EC1PLUS und GREENGUARD Gold für Raumluftqualität zertifiziert ist. Bona Traffic HD Raw bietet eine natürliche Ästhetik, als wäre die Holzoberfläche unbehandeltbzw. hohe Rutschsicherheit und ist außerdem für Haushalte mit Kindern und Haustieren geeignet.

Über Bona

Bona ist ein in Familienbesitz befindliches, nachhaltig orientiertes Unternehmen, das Produkte für die Verlegung, Renovierung, Reinigung und Pflege von Premium-Böden liefert. Das 1919 gegründete Unternehmen Bona war das erste in der Branche, dass ein vollständiges System von wasserbasierten Produkten für die Versiegelung und Pflege von Parkettböden anbot. Heute umfasst die Produktpalette von Bona Produkte für die meisten hochwertigen Bodenbeläge, darunter Holz, Fliesen, Vinyl, elastische Materialien, Gummi und Laminat. 2020 belief sich der Umsatz von Bona auf 3,1 Milliarden SEK (307 Millionen EUR). Bona hat seinen Hauptsitz in Malmö in Schweden und ist mit 17 Tochtergesellschaften, 70 Händlern, 600 Mitarbeitern und 5 Fabriken weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com.

