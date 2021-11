Bona® annonce le lancement du nouveau Bona Traffic HD Raw

French German

MALMO, Suède, 25 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bona®, une société mondiale axée sur le développement durable qui fournit des produits d’installation, de rénovation, d’entretien et de restauration des sols de qualité supérieure, a annoncé aujourd’hui le lancement de son dernier ajout à la famille de laques Bona Traffic, le Bona Traffic HD Raw. Cette laque ultra-mate, hautement durable et protectrice crée une belle expérience de bois « non traité ».



L’éclat d’un plancher en bois peut varier en fonction de la perspective et du point de vue. Un sol peu brillant vu de l’autre côté de la pièce peut sembler brillant lorsque la lumière du soleil se reflète sur la surface laquée. Bona Traffic HD Raw crée un revêtement de finition ultra-mat, extrêmement résistant et facile à appliquer, répondant aux tendances contemporaines et aux besoins des propriétaires de sols.

« Les différences de brillance sur un sol sont toutes liées à la laque et à sa composition. Après des recherches approfondies de Bona, nous avons finalement résolu ce défi, en proposant une nouvelle couche de finition avec un véritable aspect bois brut. La magie réside dans la combinaison de différentes fonctionnalités qui optimisent les performances du produit. Bona Traffic HD Raw possède un excellent aspect naturel qui présente une grande durabilité en termes de résistance à l'usure, aux rayures et aux produits chimiques. Même si la laque est presque invisible, elle est là, assurant une protection durable du parquet », a déclaré Thomas Hallberg, directeur de la gestion des produits EMEA/APAC, Bona AB.

Comme tous les produits Bona Traffic HD, Bona Traffic HD Raw est une laque à deux composants à base d’eau certifiée EC1 PLUS et GREENGUARD Gold pour la qualité de l’air intérieur. Bona Traffic HD Raw offre une esthétique naturelle presque comme si la surface n’était pas traitée. Cette nouvelle laque offre une sécurité anti-dérapante élevée et est idéale pour les maisons avec enfants et animaux domestiques. La laque ultra-mate et peu odorante offre une application facile avec un aspect qui reste constant sur les grandes surfaces et pendant le processus d’application et de séchage.

À propos de Bona

Bona est une entreprise familiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour l’installation, la rénovation, le maintien et la restauration de sols de qualité supérieure. Fondée en 1919, Bona a été la première entreprise du secteur à proposer un système complet de produits d’entretien de sols et de finition de sols en bois dur à l’eau. Aujourd’hui, Bona propose des produits pour les surfaces de sol les plus haut de gamme, telles que le bois, le carrelage, le vinyle, le caoutchouc, le stratifié et les revêtements souples. Le chiffre d’affaires de Bona s’est élevé à 3,1 milliards SEK (soit 307 millions EUR) en 2020. Son siège se situe à Malmö, en Suède, et la société est représentée à l’échelle mondiale par ses 17 filiales, 70 distributeurs, 600 employés et 5 usines. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.bona.com.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Thomas Hallberg, directeur de la gestion professionnelle des produits EMEA/APAC de Bona AB

Tél. : +4640385514 ou Thomas.Hallberg@Bona.com

Heather Lindemann, Communications d'entreprise, Bona

Tél. : +001 800 872-5515 ou heather.lindemann@bona.com

Les photographies accompagnant ce communiqué sont disponibles sur :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54ee3367-91bc-4b5b-9160-85adce3691f2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21aa5877-947c-4025-9695-1f24a2716896