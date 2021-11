MindManager permet aux équipes travaillant à distance de collaborer, d'être plus productives et de faire en sorte que les projets soient sur la bonne voie, qu’elles travaillent sous Windows, Microsoft Teams, Mac, Web ou Chromebook

OTTAWA, 25 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les entreprises continuent de faire face à la réalité du télétravail et de chercher de nouveaux moyens de connecter les équipes, MindManager aide des millions d'utilisateurs à apporter clarté et structure à des plans et projets. Avec ses nouvelles applications conçues pour le Web et les Chromebooks, MindManager® permet aux collaborateurs du monde entier de travailler ensemble en toute transparence, où qu'ils se trouvent et quelle que soit la plate-forme qu'ils utilisent.



Avec les évolutions des modes de travail, plus précisément avec la montée du télétravail, MindManager aide les équipes à utiliser leur cerveau collectif en utilisant son tableau blanc virtuel pour capturer les informations, les organiser et les partager. Les membres des équipes peuvent ainsi travailler ensemble ou séparément sur plusieurs plates-formes en utilisant la fonction de coédition basée sur le Cloud de MindManager afin de mettre à jour en temps réel les fichiers partagés. Les nouvelles fonctionnalités de partage donnent aux utilisateurs la possibilité de partager des sections d'une map avec d’autres membres de l'équipe, facilitant le partage du contenu essentiel de maps existantes ou nouvelles.

« Notre objectif est de permettre aux gens de rester plus facilement connectés dans un monde distant afin qu'ils puissent fournir ce qu’on attend d’eux pour réussir », a indiqué Blair Young, Directeur de la gestion des produits pour MindManager. « MindManager fait office de tableau blanc virtuel permettant aux membres de l'équipe de saisir leurs pensées, leurs idées et leurs données, ce qui leur permet de prendre des décisions et d'entreprendre les actions cruciales dont ils ont besoin pour réussir. Offrant une flexibilité ultime à l'utilisateur et à l'organisation, MindManager est un outil unique qui couvre la création, la mise en œuvre, l'automatisation, le suivi et la création de rapports. »

Nouvelles méthodes de travail : MindManager prend en charge les plates-formes les plus populaires et donne aux équipes la liberté de travailler quand elles veulent, à leur manière et de n’importe où.

NOUVEAU ! MindManager Web : facile à utiliser et accessible à partir de tous les principaux navigateurs web.

facile à utiliser et accessible à partir de tous les principaux navigateurs web. NOUVEAU ! MindManager Chromebook : accessible à partir du bureau Chromebook.

accessible à partir du bureau Chromebook. NOUVEAU ! MindManager Mac Places : prise en charge de OneDrive et SharePoint dans MindManager pour Mac.



Nouvelles méthodes de collaboration : MindManager aide les équipes à rester en phase et sur la bonne voie grâce à des capacités de partage améliorées.

NOUVEAU ! Coédition multiplate-forme : collaborez en temps réel grâce à des sessions de coédition sécurisées et basées sur le Cloud. Les maps peuvent être visualisées et modifiées à tout moment sur n'importe quelle plate-forme (Windows, Mac, Microsoft Teams, Chromebook ou Web).

collaborez en temps réel grâce à des sessions de coédition sécurisées et basées sur le Cloud. Les maps peuvent être visualisées et modifiées à tout moment sur n'importe quelle plate-forme (Windows, Mac, Microsoft Teams, Chromebook ou Web). NOUVEAU ! Partage des éléments de maps : partagez et réutilisez du contenu en un clin d’œil. Les utilisateurs peuvent envoyer des sections de leurs maps à d'autres membres de l'équipe pour qu'ils les utilisent dans d'autres, puissent les modifier et les renvoyer.

Nouveaux outils conçus pour les entreprises : le déploiement de MindManager est simplifié grâce à de nouveaux contrôles d'administrateur permettant d'activer et de désactiver des fonctions spécifiques dans toute l'entreprise. Avec la récente certification SOC 2 de type 2 de MindManager, les organisations peuvent être sûres que leurs données et informations confidentielles sont bien sécurisées. Les autres fonctions pour entreprises comprennent :

Système complet de reprise après sinistre avec basculement automatique

Activation de l’authentification unique (SSO) avec la nouvelle fonction de provisionnement de groupes Azure AD

Gestion des licences

Programme d'installation unique pour différentes langues

Sélecteur de langue accessible à l'utilisateur final



Le portefeuille d'outils de visualisation de MindManager offre des solutions uniques pour répondre à un large éventail de besoins commerciaux à travers le monde, des PME aux grandes entreprises. Les outils proposés comprennent :



MindManager Essentials : découvrez la version Web de MindManager pour les projets individuels et la productivité. Travaillez plus rapidement et plus intelligemment, démarrez vos plans et projets du bon pied et créez des maps en quelques instants grâce à une bibliothèque de modèles et de thèmes intégrés.

MindManager pour Microsoft Teams : combinez la puissance de MindManager aux outils de communication de Microsoft Teams. Travaillez de manière plus efficace et plus productive. Améliorez le partage et l’organisation des informations sensibles de l’entreprise. Équipez vos équipes pour une collaboration simplifiée et pour faciliter leurs succès.

MindManager Professional : bénéficiez de l'expérience complète de MindManager pour les particuliers, les consultants et les petites équipes. Travaillez où vous voulez, quand vous voulez, sur Windows, Mac, Chromebook, Web et Microsoft Teams. Faites passer votre productivité à un niveau supérieur. Transformez les idées et les informations non structurées en plans et projets réalisables et apportez de la clarté aux processus. Développez vos capacités de travail en équipe et de collaboration.

MindManager Enterprise : insufflez de l'efficacité et augmentez la puissance collective de votre équipe grâce à MindManager Enterprise. Bénéficiez de toutes les fonctionnalités de MindManager Professional et des avantages de notre programme d'entreprise, notamment des remises sur les licences en volume, un gestionnaire de compte dédié, des contrôles d’entreprise exhaustifs et des services de conseil en option.

Dans tout le portefeuille de produits, les applications MindManager pour Windows, Web, et Chromebook sont disponibles en anglais, mandarin, néerlandais, français, allemand, japonais, espagnol et russe et l’application MindManager pour Mac est disponible en anglais, français et allemand. Pour obtenir une liste des fonctionnalités complètes de chaque offre, des informations sur les offres perpétuelles et les abonnements, ainsi que des détails sur les prix locaux, veuillez consulter le site www.mindmanager.com/compare.

Pour en savoir plus et lancer une version d'essai gratuite et complète de MindManager, rendez-vous sur: www.mindmanager.com/new.

À propos de MindManager

MindManager aide les équipes et leurs membres, ainsi que les entreprises à travailler mieux et plus vite en simplifiant la procédure de saisie, d'organisation et de partage des informations. En transformant les idées éparses et les données déstructurées en maps visuelles dynamiques, MindManager favorise une compréhension plus claire et un meilleur contrôle du temps, des tâches et du personnel. Des millions d'utilisateurs dans le monde choisissent MindManager pour générer des idées, planifier et exécuter des projets et transmettre des connaissances. MindManager fait partie du portefeuille d’applications Corel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mindmanager.com.

La gamme entière de produits Corel fournit aux millions de travailleurs du savoir connectés dans le monde les outils dont ils ont besoin pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité. Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques figurent parmi les plus connues dans l'industrie et permettent aux individus et aux équipes de créer, collaborer et délivrer des résultats exceptionnels. Notre succès est porté par notre engagement inébranlable à offrir une vaste gamme d’applications innovantes, notamment CorelDRAW®, MindManager®, Parallels® et WinZip®, conçues pour inspirer nos utilisateurs et les aider à atteindre tous leurs objectifs. Pour en savoir plus sur Corel, veuillez vous rendre sur le site www.corel.com.

