Finanskalender for 2022

Selskabsmeddelelse nr. 76/2021 | 25. november 2021

Finanskalenderen for Danske Andelskassers Bank A/S for 2022 er som følger:

Offentliggørelse af årsrapport for 2021 24. februar 2022 Ordinær generalforsamling1 26. april 2022 Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2022 24. maj 2022 Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2022 25. august 2022 Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2022 24. november 2022

Ad. 1:

Forslag fra aktionærer skal i henhold til vedtægternes § 12, stk. 2 være indsendt skriftligt senest den 15. marts 2022 til bestyrelsen på adressen: Danske Andelskassers Bank A/S, Att.: Direktionssekretariatet, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Danske Andelskassers Bank afholder herudover aktionærmøder for bankens seks aktionærkredse i perioden 15.-24. marts 2022, hvor der blandt andet sker valg af aktionærråd for hver aktionærkreds. Indstilling af kandidater til aktionærråd skal i henhold til vedtægternes § 8 ske senest den 15. januar 2022 til bankens direktionssekretariat på adressen Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan Bankdirektør Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

