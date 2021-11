ANORA GROUP OYJ:N OSAKKEET SIIRTYVÄT SOLIDIUM OY:LLE

English Finnish Swedish

Suomen valtio siirsi tänään 25.11.2021 kaikki omistamansa 13 097 481 Anora Group Oyj:n osaketta, noin 19,4 prosenttia Anora Group Oyj:n osakekannasta, valtioneuvoston kansliasta Solidium Oy:n omistukseen. Anoran osakkeen luovutusarvona oli julkisen kaupankäynnin päätöskurssi 24.11.2021 Helsingin pörssissä, 10,90 euroa/osake. Luovutuksen seurauksena Solidiumin omaa pääomaa korotettiin osakkeiden markkina-arvoa vastaavalla määrällä, noin 143 miljoonalla eurolla.

Anora on Pohjoismaiden johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien valmistaja ja bränditalo. Yhtiö syntyi Altia Oyj:n ja norjalaisen Arcus ASA:n fuusioiduttua syyskuussa 2021. Yhtiön osakkeet on noteerattu Helsingin ja Oslon pörsseissä. Listautuminen Oslon pörssiin päättyy 31.12.2021.





Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 050 561 1501





Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Anora Group Oyj, Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Outotec Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, TietoEVRY Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 9,0 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.