La cartographie détaillée des milieux humides donne lieu à des avancées colossales pour la conservation

QUEBEC, Québec, 25 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il y a douze ans, il n’existait pas de cartes détaillées pour répertorier les millions d’hectares de milieux humides du sud du Québec. Sans documentation ni classification appropriée, ces importants habitats risquaient fortement d’être endommagés ou détruits dans ce secteur densément peuplé de la province. Aujourd’hui, grâce aux travaux de cartographie détaillée produits par Canards Illimités Canada (CIC), au soutien du ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) et de plus de 80 partenaires, ce sont plus de 265 549 milieux humides sur une superficie de 717 038 hectares qui ont été cartographiés. Il s’agit d’une avancée colossale pour la conservation au Québec.



« Les gouvernements, les aménagistes du territoire, les promoteurs immobiliers, les agriculteurs, les producteurs forestiers et le public en général peuvent désormais consulter de précieuses données pour prendre des décisions éclairées, a déclaré Sébastien Rioux, directeur des Opérations provinciales de CIC au Québec. La cartographie détaillée que nous avons réalisée est un premier pas significatif vers la protection des milieux humides du sud du Québec . »

En faisant appel à la photo-interprétation en trois dimensions, les cartes produites par CIC répertorient de façon détaillée les milieux humides d’une superficie de plus de 0,3 hectare. Jusqu’à maintenant, 85 % de la zone ciblée dans le sud du Québec a été cartographiée. CIC s’attend à achever ce projet dans les prochaines années.

Ce travail de cartographie apporte l’information de base pour l’application de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. En fait, ce travail crucial sert à éclairer les décisions du gouvernement du Québec et des municipalités, de leurs planificateurs de l’aménagement du territoire et de leurs organismes de réglementation. Depuis le début du projet en 2009, le MELCC est un important partenaire financier et un membre indispensable de l’équipe de réalisation du projet. La participation de nombreuses municipalités régionales de comté (MRC), du gouvernement fédéral et de différents organismes locaux a aussi grandement contribué au succès de cette initiative majeure, dans laquelle un montant de 5 millions de dollars a été investi.

« Je suis heureux de voir que la cartographie détaillée des milieux humides du sud du Québec va bon train et que ces nouvelles connaissances vont contribuer à assurer une meilleure protection de ces milieux naturels sensibles, a mentionné le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Benoit Charette. L’équipe de Canards Illimités Canada réalise un travail important et nous sommes heureux de participer financièrement à ce projet. Merci à l’organisme, mais aussi aux nombreuses MRC et au gouvernement fédéral qui s’impliquent dans un tel projet. »

Ce projet de cartographie a récemment mérité le Prix d’excellence en conservation des milieux humides des organisations de Ducks Unlimited partout en Amérique du Nord. Le projet a été sélectionné parmi des milliers de projets de conservation réalisés au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ces projets de grande envergure produisent un impact positif exceptionnel sur le paysage.

« Notre travail de cartographie a changé la manière dont les gens et les promoteurs du Québec exercent leurs activités, explique M. Rioux. Nos produits de cartographie leurs donnent les moyens de faire des choix judicieux et durables permettant de concilier la croissance économique et la protection environnementale. »

Les milieux humides font partie des écosystèmes les plus importants de la surface du globe. Qu’il s’agisse d’aider à lutter contre les changements climatiques ou conserver la biodiversité, les milieux humides rendent une multitude de services environnementaux pour tous les Québécois.

Pour en savoir plus sur le projet de cartographie de CIC au Québec, veuillez consulter www.canards.ca/cartographie-des-milieux-humides.

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l’industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. www.canards.ca.

