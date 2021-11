Connecter les communautés : Rogers étendra son réseau de fibre optique aux résidents et aux entreprises de Ludlow, au Nouveau-Brunswick

English French

LUDLOW, Nouveau-Brunswick, 25 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui l’expansion de son réseau de fibre optique sur 60 kilomètres afin de relier 366 foyers et entreprises de la communauté de Ludlow, au Nouveau-Brunswick. Cet investissement de 1,3 million de dollars permettra d’offrir les services de pointe de Rogers à la communauté, notamment Élan MC Internet, un service offrant des vitesses pouvant atteindre 1,5 gigabit par seconde, et la Télé Élan MC , son service de télévision révolutionnaire.

« Nous sommes fiers de connecter davantage de Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises à un moment où plus de personnes ont besoin d’une connectivité fiable pour participer à l’économie numérique, accéder à des services de soins de santé virtuels, apprendre en ligne et garder le contact avec leurs proches, a déclaré Matt MacLellan, président régional, Rogers Communications, région de l’Atlantique. L’annonce d’aujourd’hui donne suite à notre engagement à étendre notre réseau de fibre optique dans les communautés de la région de Miramichi et à offrir un service Internet haute vitesse fiable aux résidents, aux résidentes et aux propriétaires d’entreprise de la région. »

« Je trouve formidable de voir que Rogers étend son réseau de fibre optique aux foyers et aux entreprises de Ludlow, a dit Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale. C’est important que davantage de régions rurales du Nouveau-Brunswick disposent d’un service Internet fiable. »

Les investissements dans le réseau de Rogers, qui ont dépassé les 60 milliards de dollars au cours des trois dernières décennies, s’inscrivent au sein d’une initiative pluriannuelle visant à offrir des services filaires et sans-fil de prochaine génération aux communautés et aux entreprises partout au pays et à améliorer la connectivité des régions rurales et éloignées sous-desservies. Selon une étude de PwC, l’empreinte économique totale des investissements et des activités de l’entreprise dans la région de l’Atlantique en 2020 a atteint 630 millions de dollars de production, ce qui comprend plus de 2 500 emplois à temps plein générés et soutenus. Voici les réalisations de Rogers en Atlantique depuis janvier 2020 :

Prestation de la 5G : Rogers a été le premier fournisseur à déployer la 5G au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, desservant maintenant 16 communautés, notamment à Saint John, à Halifax, à Moncton et à Fredericton.

Accès élargi à la technologie et aux services de prochaine génération : Seaside Communications fait maintenant partie de la famille Rogers et pourra ainsi offrir une connectivité à un plus grand nombre de communautés de la Nouvelle-Écosse.

Engagement à offrir une connectivité en région rurale et éloignée : Grâce à un investissement conjoint de plus de 2,3 millions de dollars avec le Fonds pour la large bande du CRTC, Rogers déploiera son réseau propulsé par fibre optique dans la région de Storeytown et dans le village de Doaktown, au Nouveau-Brunswick, desservant ainsi plus de 450 foyers et 36 entreprises. De plus, Rogers a récemment annoncé qu'elle investissait 1,5 million de dollars pour étendre son réseau propulsé par la fibre optique le long de la Route 490, près de McQuade, au Nouveau-Brunswick.

Donner à la Génération possibilités les moyens de réussir : Rogers est fière d'avoir octroyé plus de 70 dons communautaires Ted Rogers à des organisations du Canada atlantique qui ont une influence significative dans la vie de centaines de jeunes de la région depuis le lancement du programme en 2017.

Soutien à l'innovation technologique : Rogers s'est associée à Allumez Fredericton pour fournir la 5G à son Boost Civic Innovation Lab et a collaboré au camp d'innovation Coup de pouce afin de concevoir et mettre au point des solutions de ville intelligente propulsées par la 5G.

Partenaires communautaires connectés : Rogers a élargi son programme de téléphones et de forfaits en Atlantique en faisant don de téléphones et de forfaits à 30 maisons d'hébergement et de transition pour femmes dans ses zones de couverture du service sans-fil en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador pendant la troisième vague de la pandémie.

