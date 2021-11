Donnez au suivant en ce Vendredi fou grâce à l’offre Achetez un téléphone et donnez-en un

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique , 25 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette fin de semaine du Vendredi fou, nous demandons à tous de contribuer à égayer la période des Fêtes et la nouvelle année qui s’annonce pour les personnes de nos communautés qui en ont le plus besoin. À compter d’aujourd’hui, si vous vous abonnez à TELUS et achetez un appareil, nous offrirons un téléphone remis en marché certifié et un forfait de services mobiles à un Canadien dans le besoin pour l’aider à rester connecté grâce à notre programme Mobilité pour l’avenir MD1, qui propose des téléphones et des forfaits aux jeunes adultes quittant leur foyer d’accueil et aux femmes autochtones à risque. Notre programme Mobilité pour l’avenir aide les citoyens les plus vulnérables à rester en contact avec leurs proches et d’accéder à des renseignements essentiels et à des ressources indispensables en santé, dans les moments où cela compte le plus.



« Les Fêtes peuvent être une période difficile, d’autant plus que nous continuons à ressentir les contrecoups de la pandémie. Maintenant plus que jamais, nous voulons nous assurer d’utiliser notre technologie à bon escient, notamment en donnant au suivant et en aidant les gens d’ici à rester connectés avec ce qui compte le plus », a déclaré Jill Schnarr, chef des communications de TELUS. « Du 25 au 29 novembre, nous invitons les Canadiens à faire un achat qui compte, en aidant ceux dans le besoin à rester connectés, dans le plus pur esprit des Fêtes. Peu importe si vous magasinez pour vous-même ou pour un être cher, si vous achetez un appareil et vous abonnez à TELUS, votre geste aura deux fois plus d’impact et contribuera à rendre la période des Fêtes, de même que l’année à venir, un peu plus radieuses pour tout le monde. »

Avec des forfaits de données illimitées à partir de 75 $ par mois, l’offre Achetez un téléphone et donnez-en un est valable pour tous les téléphones achetés, y compris les téléphones remis en marché certifiés, que ce soit en magasin ou en ligne, partout au pays.

Pour en savoir plus sur notre offre Achetez un téléphone et donnez-en un, visitez le telus.com/donner. Pour en savoir plus sur notre pour en savoir plus Mobilité pour l’avenir, rendez-vous sur le telus.com/mobilitepourlavenir .

