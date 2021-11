Les Thés DAVIDsTEA et The Glenlivet font équipe pour réinventer le grog classique

French English

MONTRÉAL, 25 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA), un détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont ravis d’annoncer leur deuxième partenariat avec The Glenlivet, marque légendaire de whisky écossais single malt, pour créer un nouveau cocktail signature mariant des favoris des deux marques. Portant bien son nom, le Grog citrouillé est un classique réinventé mettant en vedette le whisky The Glenlivet 12 ans d’âge et le mélange Crème brûlée citrouillée Les Thés DAVIDsTEA, offert dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA, de même qu’en ligne à davidstea.com.



Pour les fêtes cette année, des bouteilles spécialement emballées de whisky The Glenlivet 12 ans d’âge seront vendues avec un sachet de Crème brûlée citrouillée Les Thés DAVIDsTEA, une tasse en verre double paroi et un code 2D pour télécharger la recette du cocktail. Offert dans les magasins de vins et spiritueux sélectionnés au Canada, ce duo réconfort constitue une excellente option-cadeau pour le temps des fêtes.

« Dans le but de proposer à nos clients des façons nouvelles et uniques de découvrir Les Thés DAVIDsTEA, nous sommes ravis de faire à nouveau équipe avec The Glenlivet afin d’offrir à nos clients l’occasion d’apporter une touche de nouveauté à un grand classique, avec le Grog citrouillé », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque, Les Thés DAVIDsTEA. « Nous avons toujours créé des recettes de cocktails des fêtes, et il s’agit ici simplement de la poursuite de notre création de recettes originales. Nous aimons explorer de nouvelles façons de partager le thé », a-t-elle ajouté.

Avec ses notes crémeuses de citrouille cuite et de chocolat blanc irrésistiblement riche, le mélange Crème brûlée citrouillée de Les Thés DAVIDsTEA est l’accord idéal aux notes de fleurs et d’agrumes du whisky The Glenlivet 12 ans d’âge. Le Grog citrouillé est un cocktail sucré et aromatique, qui accompagne parfaitement les soirées d’hiver au coin du feu :

Dans une Tasse en verre à double paroi Les Thés DAVIDsTEA, infuser un sachet de Crème brûlée citrouillée Les Thés DAVIDsTEA dans ¾ tasse d’eau chaude plus de cinq minutes. Retirer le sachet; ajouter ¼ c. à thé de sirop d’érable et remuer. Ajouter 1 oz de whisky The Glenlivet 12 ans d’âge, 1 tranche d’orange et 2 traits d’amer à l’orange. Garnir de zeste d’orange et d’un soupçon de cannelle en poudre ou d’un bâton de cannelle. Savourer.

