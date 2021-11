Pershimex débute des forages sur sa propriété Villebon

English French

VAL-D’OR, Québec, 25 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d’annoncer le début d’une nouvelle campagne de forage sur sa propriété Villebon. Le projet Villebon est constitué de 43 claims détenus à 100 % par Pershimex, localisés 40 km à l’est de Val-d’Or (Voir Figure 1).



Cette campagne de forage d’un total de 1 100 mètres sera répartie sur une douzaine de cibles, ce qui permettra à la Société de tester la continuité de la structure minéralisée contenant les principales veines aurifères existantes sur la propriété. À ce jour, au moins 8 veines minéralisées en or ont été identifiées le long d’une structure de plus de 1 200 m. (Voir figure 2). De plus, certains forages auront le but de tester en profondeur l’extension verticale du système minéralisé qui n’a jamais été vérifié à plus de 150 m de profondeur.

Rappelons que la dernière campagne de forage réalisée par Pershimex en 2014, (anciennement Khalkos Exploration) a rapporté une intersection de 17,0 g/t Au sur 7,8 m (communiqué de presse du 9 juillet 2014).

Le cisaillement principal contenant les veines minéralisées est orienté dans une direction NE-SW et présente une épaisseur localement plurimétrique. Les veines de quartz fumé sont minéralisées en pyrite, sphalérite, galène et or visible. La zone minéralisée reste ouverte en extension latérale et en profondeur.

À la suite du récent succès réalisé sur le projet Courville, l’équipe de Pershimex désire mettre en place les mêmes bases pour un second projet dans l’attente des développements sur le projet Courville. Le potentiel à haute teneur aurifère, à la surface sur le projet Villebon est connu et son développement ne représente que de faibles investissements.

Projet Courville, Secteur Pershing-Manitou :

Entre-temps, concernant les développements sur le projet Courville, Pershimex attend avec impatience les décisions gouvernementales quant à l’approbation du plan de restauration du site Pershing-Manitou ainsi que l’approbation de la demande de permis pour la réalisation d’un échantillonnage en vrac sur le pilier de surface de l’ancienne mine.

Commentaire du président

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « La récente mise à jour des travaux de compilation et de modélisation géologique réalisés par notre équipe technique ainsi que le contexte économique favorable à l’exploration permettent de réactiver le projet Villebon et lui donner une place de choix dans le portfolio de Pershimex. Je suis confiant que la campagne de forage qui débute donnera des résultats positifs et démontrera l’excellent potentiel de la propriété. »

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l’effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.

