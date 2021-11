CIRA publie son guide cadeaux .CA 2021 pour aider les Canadiens à faire fondre les cœurs avec leurs achats en ligne

English French

OTTAWA, 25 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les consommateurs se préparent à tirer profit de la journée de magasinage la plus importante de la période des fêtes pour les commerçants canadiens, le Vendredi fou, CIRA publie son guide cadeaux .CA. Selon un sondage de Statista, 43 % des consommateurs prévoient faire des achats lors du Vendredi fou et CIRA les encourage à continuer de soutenir des entreprises canadiennes fantastiques qui possèdent un nom de domaine .CA.



Situées partout dans le pays, y compris à Montréal, Oakville, Edmonton, Kelowna, Ottawa, Brownlee, Halifax et Toronto, ces boutiques en ligne vous permettront de trouver des cadeaux spéciaux près de chez vous, peu importe où vous êtes.

Au cours des dernières semaines, CIRA a élaboré une liste de marques canadiennes qui offrent des produits uniques, créatifs et chics. Voici les catégories principales :

Passionnés de cuisine

Amoureux des animaux

Parents et enfants

Maison et style de vie

Livres, musique et jeux

Bien-être

Vêtements et accessoires



Quelques mots d’un chef de PME

« Nous avons été étonnés de constater que les Canadiens ne sont pas les seuls qui souhaitent encourager les produits canadiens; c’est également le cas des entreprises. Ils souhaitent acheter localement et créer des vêtements que les gens porteront fièrement et dans lesquels ils auront fière allure. Nous avons ce qu’il faut pour les confectionner ici. Nous avons simplement besoin de l’appui des gens », a déclaré Connor Curran, fondateur et plieur de buanderie principal chez Local Laundry.



Cette liste sera mise à jour tout au long de l’année afin de vous donner des idées pour toutes les occasions.

