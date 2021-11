Lacroix Group : Le leadership technologique de LACROIX reconnu dans le cadre de projets innovants au cœur des enjeux de la ville de demain.

French English



25/11/2021

Le leadership technologique de LACROIX reconnu

dans le cadre de projets innovants

au cœur des enjeux de la ville de demain

Elément structurant de sa nouvelle stratégie à l’horizon 2025, LACROIX poursuit le renforcement de son leadership technologique avec le développement de domaines d’expertise clés comme le edge computing, au travers de nouvelles capacités de R&D comme de synergies avec des partenaires technologiques.

Preuve de la pertinence de sa stratégie, et témoignage de ses capacités d’innovation et savoir-faire technologique, LACROIX est retenu pour prendre part à trois projets collaboratifs et innovants, dont deux sont lauréats de l’appel à projets « relocalisation dans les secteurs critiques » du plan France Relance. Portant sur la mobilité urbaine et son impact sur la qualité de l’air, ou une meilleure gestion des ressources critiques comme l’eau, ces projets sont véritablement au cœur des enjeux de la ville de demain.

Une stratégie d’accélération du développement de nouvelles solutions autour de la 5G

Pour développer les solutions technologiques de demain et accélérer ainsi sa croissance future, LACROIX vise en particulier à se focaliser en amont sur les usages de la technologie 5G pour des domaines comme la gestion de l’air, la mobilité urbaine et la préservation des ressources.

Mobilité urbaine et qualité de l’air avec 5GREEN MOBILITÉ

Dans ce contexte, LACROIX a d’une part rejoint le consortium mené par WaltR, spécialiste du suivi de la qualité de l’air et de la stimulation des comportements pro-environnementaux, et ALSATIS, architecte et opérateur de réseaux d’initiative publique 4/5G, autour du projet 5GREEN MOBILITÉ, qui vise à déployer un ensemble de dispositifs de diagnostic de la qualité de l’air en capacité d’activer différentes stratégies de régulation du trafic.

Télégestion optimisée des réseaux d’eau avec SMART WATER NETWORK

D’autre part, en partenariat avec b<>com, institut de recherche technologique pionnier de la 5G privée en France, LACROIX prend part au projet SMART WATER NETWORK. Egalement au cœur des préoccupations des métropoles, ce projet mené par son activité Environment vise à développer la plateforme 5G, une solution ‘end-to-end’ sécurisée et souveraine pour une meilleure télégestion des réseaux d’eau, avec à clé, des économies significatives que ce soit en matière de consommation de la ressource qu’en coût lié aux travaux d’installation et de maintenance.

Véritables accélérateurs du Smart World, ces deux projets 5GREEN MOBILITÉ et SMART WATER NETWORK font l’objet d’un soutien significatif par BPI France, au travers des Programmes d’Investissement pour l’Avenir, sous la forme de subventions à hauteur de 2,1 M€. Ces fonds viennent accélérer le développement des capacités d’innovation et de R&D, au cœur des nouvelles priorités stratégiques du Groupe.

Entrée en phase d’expérimentation en conditions réelles de la solution Smart Crosswalk

Enfin, retenue par la métropole de Rennes, la solution innovante Smart Crosswalk entre dans sa deuxième phase d’expérimentation, en conditions réelles. Développée par l’activité City, et le lab d’innovation de LACROIX, Smart Crosswalk permet, grâce à un ensemble de capteurs et un logiciel d’intelligence artificielle embarqué relié à un contrôleur de feux, d’identifier les flux de circulation – voitures, bus, vélos, piétons – et fluidifier le trafic en encourageant par exemple les mobilités actives. Cette expérimentation déjà bien engagée permet d’envisager des objectifs encore plus ambitieux pour le projet 5GREEN MOBILITÉ.

« Nous sommes très heureux de voir LACROIX reconnu pour son leadership technologique dans le cadre des projets 5GREEN MOBILITÉ, SMART WATER NETWORK et de sa solution Smart Crosswalk, reflets des ambitions du Groupe de co-construire le monde de demain, résilient, durable et sûr. Ces projets vont sans nul doute servir notre stratégie à travers nos expertises R&D. Et c’est en faisant le choix de mettre les technologies au service des hommes et de l’environnement que nous participons à la création du Smart World », déclare Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX.

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2020, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les filières de l’industrie, automobile, domotique, avionique ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

