Safe Orthopaedics annonce la vente du 20 000e kit et le succès de la phase d’évaluation de Sycamore

11 500 interventions chirurgicales réalisées en France

Succès de la phase d'évaluation du nouveau traitement de la fracture par compression vertébrale (VCF), Sycamore





Éragny-sur-Oise, Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 25 novembre 2021 à 17h45 CET - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes à l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sûres pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce le 20 000ème kit vendu, et le succès de la phase d'évaluation de Sycamore, le nouveau traitement des fractures par compression vertébrale (VCF).

Tout d'abord, Safe Orthopaedics a franchi avec succès le cap important des 20 000 kits d'instruments vendus dans le monde. Grâce à cette réussite, de nombreux patients ont été traités avec succès en utilisant la technologie brevetée prête à l'emploi de Safe Orthopaedics, qui offre des avantages considérables à l'hôpital, à l'équipe chirurgicale et au patient.

À ce sujet, Nik Beyer, directeur commercial de Safe Orthopaedics, déclare : "Malgré les vents contraires du marché, je suis ravi que, grâce au travail acharné et à la détermination de nos équipes de vente directe, de nos partenaires de distribution et de nos équipes de soutien, nous ayons continué à prouver qu'il existe un besoin réel, et croissant, non satisfait pour notre technologie prête à l'emploi sur le marché mondial du rachis."

Deuxièmement, grâce à une collaboration étroite avec des chirurgiens en France et en Allemagne, Safe Orthopaedics arrive à la fin d'une phase d'évaluation réussie pour son nouveau traitement des fractures par compression vertébrale (VCF), Sycamore. Avec l'achèvement de cette phase, Sycamore est prêt à être lancé début 2022 sur certains marchés.

Nik Beyer commente : "Sycamore est un produit passionnant pour notre portefeuille, un nouveau concept sur le marché qui promet d'apporter une croissance significative jusqu'en 2022 et au-delà sur un marché de la FVC qui continue d'afficher une croissance d'année en année. Les tendances du marché nous ont montré que les solutions dont disposent les chirurgiens pour prendre en charge ces patients difficiles à traiter n'obtiennent pas toujours les meilleurs résultats, Sycamore est conçu pour répondre à ces demandes".

Pierre Dumouchel, PDG de Safe Group, conclut : "C'est avec une grande fierté que nous faisons cette annonce aujourd'hui. Notre objectif a toujours été de fournir les meilleurs résultats possibles aux patients et c'est un privilège d'avoir contribué au traitement optimal de tant de patients. La réalisation de cette étape dans des conditions de marché difficiles, pendant une pandémie, et le suivi d'un élément majeur du développement du produit à Sycamore témoignent de l'investissement que nous avons fait dans nos unités commerciales et d'innovation et des partenariats de travail étroits que nous avons avec nos chirurgiens experts. Pour les patients atteints de FVC, une correction à long terme de la fracture est essentielle pour obtenir le meilleur résultat possible. Notre implant Sycamore est conçu pour offrir exactement cela".

A propos du Groupe Safe

Le Groupe Safe est un groupe français de technologie médicale qui réunit Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l'emploi pour les pathologies du rachis, et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 personnes.

Safe Orthopaedics développe et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s'inscrivent dans une approche mini-invasive visant à réduire le risque de contamination et d'infection, au bénéfice du patient et avec un impact positif sur les temps et les coûts d'hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont marqués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics a son siège social en région parisienne (Eragny-sur-Oise (95610)) et dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise (Fleurieux-sur-l'Arbresle).

For more information: www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et des instruments prêts à l'emploi. Elle dispose d'un centre d'innovation et de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l'Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant une large gamme de services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Soutenue par le plan de relance français en 2020, l'entreprise investit dans l'impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

