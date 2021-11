Canada Carbon nomme un nouveau directeur général

French English

MISSISSAUGA, Ontario, 25 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. ("la société" ou "Canada Carbon" ou "CCB") (TSX-V: CCB), (FF:U7N1), est heureuse d'annoncer la nomination d'Ellerton J. Castor au poste de Directeur Général à compter du 1er décembre 2021. A cette même date, M. Castor rejoindra le Conseil d'Administration de Canada Carbon.



M. Castor a récemment occupé le poste de Directeur Général d'Ontario Graphite Limited ("Ontario Graphite"), une société minière de graphite basée à Toronto, Canada. Avant d'assumer le rôle de Directeur Général, M. Castor était directeur financier de la société. Dans ses différents rôles chez Ontario Graphite, il a supervisé toutes les fonctions financières et administratives, a dirigé le processus d'octroi de licences et de permis, a supervisé le développement de l'étude de faisabilité définitive de la société et a négocié tous les accords d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction.

M. Castor a plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'investissement principal, de la banque d'investissement et des services de conseil en fusions et acquisitions auprès d'entreprises aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australasie et en Amérique latine. Parmi ses postes précédents, citons : Directeur général du SphereInvest Special Situations Fund ; fondateur et associé directeur général de Panterra Partners, LLC, une société de conseil en restructuration et de mobilisation de capitaux ; directeur général, Fusions et acquisitions en Amérique latine et banque d'affaires – Banc of America Securities (où il a conseillé des sociétés telles que CVRD - aujourd'hui Vale, et CSN) ; directeur exécutif, Global M&A and Financial Institutions Groups - CIBC Oppenheimer ; et associé principal, Finance d'entreprise et Fusions et acquisitions - Morgan Stanley. Ellerton est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et d'un BA en économie et histoire, Summa Cum Laude, de la Franklin Pierce University.

Le Conseil d'Administration est extrêmement heureux d'accueillir Ellerton au sein de la société. Sa vaste expérience de l'industrie du graphite naturel, son leadership éprouvé et ses vastes antécédents financiers apporteront une grande valeur ajoutée alors que la société poursuit la mise en valeur de ses propriétés de graphite exceptionnelles en mettant l'accent sur l'accélération de la production de revenus. Le Conseil d'Administration tient également à remercier Olga Nikitovic, qui a occupé les fonctions de Directrice Générale et de directrice financière au cours de l'année écoulée, pour son leadership et ses réalisations à la tête de la société.

M. Castor remplace Olga Nikitovic qui a annoncé en octobre 2021 son intention de démissionner de la société au plus tard le 15 décembre 2021. M. Castor et Mme Nikitovic travailleront ensemble au cours des prochaines semaines pour assurer une transition en douceur.

Olga Nikitovic

Directrice Générale

Canada Carbon Inc.

info@canadacarbon.com Valérie Pomerleau

Directrice Affaires Publiques et Communications

Canada Carbon Inc.

valerie@ryanap.com

(819) 856-5678