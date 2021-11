Les LNC lancent un programme en vue d’accélérer la mise au point de produits radiopharmaceutiques ciblés au Canada

English French

CHALK RIVER, Ontario, 25 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), principal organisme canadien de science et de technologie nucléaires, sont heureux d’annoncer qu’ils ont lancé un appel de propositions pour un nouveau « volet de santé » de l’Initiative canadienne de recherche nucléaire (ICRN). Le nouveau programme est conçu pour accélérer la mise au point de produits radiopharmaceutiques ciblés au Canada par l’entremise de projets de recherche collaboratifs liés aux sciences de la santé, à la radiobiologie et aux technologies d’isotopes médicaux en fournissant un accès à des laboratoires et à des capacités de recherche de renommée mondiale au campus des Laboratoires de Chalk River.



Lancé en 2019, le programme de l’ICRN a été initialement établi par les LNC pour faire progresser le déploiement de petits réacteurs modulaires (PRM) et la conception de réacteurs avancés. L’intérêt soutenu à l’égard du programme a encouragé les LNC à élargir l’ICRN afin d’y inclure les sciences de la santé, un autre domaine d’expertise clé des LNC, permettant aux participants d’accéder aux installations et au personnel uniques de l’entreprise pour mener des recherches en partenariat avec les LNC.

« Avec plus d’un milliard de traitements médicaux effectués à l’aide d’isotopes produits aux Laboratoires de Chalk River, le travail des LNC a touché la vie de personnes partout dans le monde », a affirmé Joe McBrearty, président-directeur général des LNC. « Aujourd’hui, nous poursuivons cette mission en tant que laboratoire nucléaire offrant des services complets, capable d’effectuer des développements pharmaceutiques de pointe ainsi qu’une large gamme d’analyses radiochimiques. Grâce au nouveau programme de l’ICRN, nous espérons mieux tirer parti de nos ressources pour aider les personnes qui souffrent d’un vaste éventail de problèmes de santé, en mettant l’accent sur le traitement du cancer. »

Pour le premier appel du programme, les propositions de recherche doivent porter sur des sujets qui englobent les systèmes de libération ciblée, la toxicologie et l’évaluation préclinique. Une fois l’examen technique de chaque proposition terminé, les LNC travailleront avec le promoteur à l’élaboration d’un plan pour établir la portée, le budget et les produits livrables du projet. Les LNC effectueront une évaluation finale des plans de projet proposés avant de procéder à la sélection finale et à l’approbation des candidats retenus. La date limite de présentation des propositions est le 15 janvier 2022, et les projets seront sélectionnés au printemps 2022.

En tant que chef de file mondial dans le domaine des isotopes médicaux et de la recherche connexe depuis plus de 70 ans, les LNC ont contribué à ouvrir la voie à l’utilisation de la radiothérapie au cobalt 60 pour le traitement du cancer, et ils font partie des importants producteurs de l’approvisionnement mondial en molybdène 99, utilisé dans les procédures de diagnostic. Les LNC disposent aujourd’hui de diverses capacités dans les domaines de la santé et de la dosimétrie, notamment les essais précliniques sur des animaux, la production et le traitement des isotopes, l’évaluation des médicaments in vitro, les thérapies ciblées par radionucléides, les pratiques de chimie analytique certifiée ISO et les pratiques de gestion des déchets.

« Le programme de l’ICRN connaît un succès incroyable pour ce qui est de la mise au point de PRM et d’autres technologies de réacteurs avancés, et il nous a incités à appliquer ce modèle de collaboration à d’autres domaines de recherche », a affirmé Jeff Griffin, vice-président, Sciences et technologie des LNC. « Nous pensons que les organismes qui mènent des recherches sur la découverte de produits radiopharmaceutiques, la toxicologie et l’efficacité préclinique ont un besoin non comblé, et ce programme peut servir de moyen de faire progresser des solutions innovantes dans ces domaines. »

En plus de l’ICRN, les LNC travaillent pour se positionner comme plaque tournante internationale dans la recherche, le développement et la fourniture de la prochaine génération d’isotopes médicaux et de produits radiopharmaceutiques, notamment l’actinium 225, un isotope rare très prometteur, sur lesquels s’appuient de nouveaux traitements anticancéreux de pointe. Dans le cadre de ces efforts, les LNC ont récemment signé un protocole d’entente avec ITM Isotope Technologies Munich SE pour le développement et la production à l’échelle industrielle d’actinium 225.

Pour en apprendre plus sur les LNC et leurs travaux en sciences de la santé, veuillez visiter le site https://www.cnl.ca/les-sciences-de-la-sante/?lang=fr. Pour de plus amples renseignements sur le volet de santé de l’ICRN, y compris les directives et les détails concernant la présentation de propositions, veuillez visiter le site www.cnl.ca/cnri-health.

