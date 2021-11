Les Ulis, le 26 novembre 2021

Découvrez le nouvel Atelier de Couture complet Lexibook® !

Lexibook® étoffe sa gamme de produits créatifs et dévoile son kit de couture complet pour donner vie à tous les projets de vos enfants !

Un véritable atelier de couture !

Cette superbe machine à coudre permet aux enfants de tout âge de confectionner les vêtements et accessoires de leurs choix. Elle fonctionne à l’aide d’une pédale, et est équipée d’une table pour coudre facilement comme un vrai pro ! L’enfant peut ainsi développer sa dextérité et donner vie à tous ses projets !





Un kit avec tous les indispensables pour confectionner les plus jolis projets !

L’Atelier de Couture inclut une véritable machine à coudre avec de nombreuses caractéristiques comme le point d'arrêt à deux fils, la fonctionnalité de changement de vitesse, une pédale ou un coupe-fil. Elle dispose même d’une lumière !

De nombreux tutos proposés pour accompagner et stimuler la créativité !

Les 5 fiches tutos permettent à l’enfant de concevoir les accessoires tendances de son choix étape par étape et ce très facilement !

Chouchou, porte-carte, bandeau, tote bag, pochette et bien plus encore, votre enfant pourra même personnaliser l’ensemble de ses réalisations !

Plus de détails grâce aux vidéos de démonstration Youtube !

Venez découvrir les vidéos des projets qui fournissent des explications claires et un accompagnement tout au long de la confection des accessoires !

SW200 sera en vente dans l’ensemble des réseaux de distribution et sur www.lexibook.com à partir de novembre 2021, au PVPC de 79,99€.

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com.

Contact – Delphine LE LAN - 01 73 23 23 11 - rpfr@lexibook.com





Pièce jointe