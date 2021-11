Elanders valberedning föreslår Dan Frohm till ny styrelseordförande

English Swedish

Dan Frohm, som är styrelseledamot i Elanders AB sedan 2017, kommer att föreslås av valberedningen till ny styrelseordförande vid Elanders årsstämma den 21 april 2022. Han efterträder Carl Bennet som varit styrelseordförande i Elanders AB sedan 1999.

Dan Frohm, som är 40 år gammal, är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Dan Frohm har flerårig erfarenhet av rådgivning inom strategiska och operativa förändringar för globala teknikföretag. Han har tidigare arbetat på managementkonsultbyrån Applied Value LLC i USA i mer än tio år. Dan Frohm är för närvarande styrelseledamot i de börsnoterade företagen Arjo AB, Getinge AB och Lifco AB samt styrelseledamot i Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.

I övrigt föreslår valberedningen att omval sker av följande personer till Elanders styrelse vid årsstämman 2022:

Carl Bennet

Johan Stern

Eva Elmstedt

Dan Frohm

Erik Gabrielson

Cecilia Lager

Anne Lenerius

Magnus Nilsson

Caroline Sundewall

Elanders valberedning, som ska verka inför årsstämman 2022, har följande sammansättning:

Carl Bennet, ordförande, Carl Bennet AB

Hans Hedström, Carnegie Fonder

Adam Gerge, Didner & Gerge Fonder

Fredrik Carlsson, Svolder AB

Adam Gerge har ersatt Carl Gustafsson som representant för Didner & Gerge Fonder i Elanders valberedning.

För ytterligare information var vänlig kontakta valberedningens ordförande Carl Bennet på telefon 031-741 64 00 eller via e-post valberedning@elanders.com .

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2021 kl. 07.30 CET.

