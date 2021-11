MARE NOSTRUM

Renforcement de la gouvernance

Nomination de trois administratrices indépendantes

Grenoble, le 26 novembre 2021 – 8h45 - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a tenu son Assemblée Générale Mixte ce jeudi 25 novembre 2021 à 9 heures 30 sous la présidence de Monsieur Nicolas Cuynat, Président Directeur Général.

Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de 6.104.341 actions sur les 7.307.673 actions ayant le droit de vote, soit un taux de participation de 83,53 %. Toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité des voix des personnes présentes, représentées ou ayant voté par correspondance àl'Assemblée Générale qui a ainsi approuvé la nomination de trois administratrices indépendantes : Mme Valérie Lorentz-Poinsot, Mme Virginie Boissimon-Smolders et Mme Florence Poivey.

Nicolas Cuynat, PDG de Mare Nostrum, se félicite du renforcement de la gouvernance du Groupe : « Nous sommes fiers d’accueillir dans notre Conseil d’Administration ces trois femmes talentueuses qui, par leurs expériences, leurs expertises et leurs engagements respectifs dans l’entrepreneuriat, la formation et le digital, viendront enrichir et accompagner le développement et les projets innovants du Groupe dans le domaine des Ressources Humaines. »

Valérie Lorentz-Poinsot : Valérie rejoint les laboratoires BOIRON en 2000, comme Chef de Produit Médical où elle gravit rapidement les échelons : Directrice du Développement Médical, puis Directrice Générale Adjointe et Directrice Générale Déléguée à partir de 2011. Elle devient Directrice Générale du groupe en janvier 2019.

En Septembre 2018, elle ouvre le chapitre d’IWF (International Women’s Forum) - Rhône Alpes dont elle est Présidente.

Depuis septembre 2021, Valérie œuvre à la mise en place du Club ETI AURA (Entreprises de Taille Intermédiaire d’Auvergne Rhône-Alpes) en tant que Co-Présidente.

Elle est également Présidente du Comité de Surveillance de la Société FYTEXIA, Administratrice de l’Université Jean-Moulin Lyon 3 et Administratrice à la Fondation OL. Valérie est très attentive à l’évolution des pratiques en matière de gestion des Ressources Humaines.

Florence Poivey : Florence reprend en 1989 une petite activité industrielle de plasturgie fondée par son beau-père en Haute Loire : la société Union Plastic, qui passera d’un chiffre d’affaires de 600 K€ en 1989 avec 11 salariés à 28 millions en 2015 avec 210 salariés.

En 2010, la Fédération de la Plasturgie lui demande de piloter le dialogue social de la profession. En 2012, elle en devient Présidente.

L’innovation et la formation sont les fers de lance de son action. L’un aboutit à la création d’un CTI (Centre Technologique Industriel), l’autre à une réflexion en profondeur sur l’évolution des besoins en compétences (Fabrique à talents).

En 2014, elle rejoint le MEDEF et son Conseil Exécutif. Pierre Gattaz lui confie la présidence de la Commission Education Formation Insertion, qu’elle dirigera pendant 5 ans, avec le pilotage des deux dernières négociations nationales sur la formation professionnelle à la clé. Dans le prolongement de la dernière négociation (début 2019), Muriel Pénicaud lui propose de déployer des clubs d’entreprises inclusives sur tout le territoire, en binôme avec Jean Marc Borello, patron fondateur du groupe SOS.

Administratrice fondatrice de la Fondation d’entreprises Emergence entre 2008 et 2015, Présidente du club de dirigeants Le Prisme à Lyon entre 2011 et 2016, Administratrice CEGID de 2012 jusqu’à sa vente en 2016, Administratrice puis Vice-Présidente de la fondation des Universités de Lyon entre 2013 et 2018, Administratrice du Musée des Confluences à Lyon entre 2016 et 2019, Florence est également Présidente de la Fondation du CNAM depuis 2019.

Virginie Boissimon-Smolders : Pionnière du Digital, Virginie bénéficie d’une expérience de plus de 23 ans dans le développement d’activités digitales et innovantes. Pendant près de 18 ans, elle a d’abord créé et développé des activités digitales dans des grands groupes media nationaux (comités de direction des groupes Express-Expansion, Figaro, Marie-Claire, M6). En 2011, elle prend la direction d’une Business Unit d’édition de portails pour M6.

En 2016, elle rejoint l’EM Lyon business school pour développer les programmes d’accompagnement de start-up et créer un Accélérateur dédié aux start-up de l’Education et Employabilité.

Depuis début 2021, elle dirige MyFormality.com, hub de services juridiques et financiers pour les entreprises avec une offre 100% digitalisée pour permettre de rendre accessible les démarches juridiques et financières à tous les entrepreneurs.

Elle est également administratrice indépendante d’AST Groupe depuis juin 2017 et Advisory Board Member de French Tech One depuis 2016.

Engagée dans la promotion du potentiel du numérique auprès des femmes et sur l’adaptation des compétences aux besoins des entreprises, Virginie a co-fondé et présidé la Fondation L Digital, anime la commission Diversité de French Tech One et représente la Délégation régionale du Programme Femmes du Numérique de NUMEUM (ex Syntecc).

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet du Groupe dans la rubrique « Information Réglementée ».

A propos de Mare Nostrum :

Depuis 17 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 390 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

