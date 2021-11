English Finnish

ENEDO OYJ Pörssitiedote 26.11.2021 klo 14.00

Enedo Oyj on allekirjoittanut sopimuksen vähintään 1 milj. euron siltalainasta Inission Ab:n kanssa paikatakseen konsernin kassatilanteen

Q3 liiketoimintakatsauksessaan 27.10.2021, Enedo Oyj kommentoi käänneohjelmaa ja kertoi tarpeesta vahvistaa maksuvalmiutta siirtymäkauden rahoittamiseksi, ja ajoituksellisesti sekä taloudellisesti haastavammaksi osoittautuneen käänneohjelman toteuttamiseksi. Samalla Enedo Oyj myös kertoi neuvottelevansa useiden rahoituslaitosten kanssa lainajärjestelystä. Käänneohjelman arvioidaan maksavan noin 4 milj. euroa ensi vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Enedo Oyj on tänään allekirjoittanut lyhytaikaisen siltalainan Inission Ab:n kanssa paikatakseen konsernin kassatilanteen, vahvistaakseen maksuvalmiutta ja tasetta sekä varmistaakseen käänneohjelman loppuun saattamisen. Käänneohjelman tavoitteena on tehdä yhtiöstä kannattava.

Siltalainan vähimmäismäärä on 1 milj. euroa ja lainan määrää voidaan korottaa 2 milj. euroon erillisellä osapuolten välisellä sopimuksella. Neuvottelut pidemmän aikavälin lainajärjestelystä ovat käynnissä ja johto arvioi lainajärjestelyn toteutuvan tilikauden loppuun mennessä. Siltalaina erääntyy takaisin maksettavaksi lainoittajan niin vaatiessa sen jälkeen, kun yhtiö on nostanut ensimmäisen erän neuvoteltavana olevan pidemmän aikavälin lainajärjestelystä, mutta kuitenkin viimeistään 31.12.2021.

ENEDO OYJ



Mikael Fryklund

Toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. 040 500 6864.





Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.enedopower.com