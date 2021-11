English Finnish

Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

26.11.2021 klo 17.00

MUUTOKSIA RAPALA VMC -KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ

Uuden ONE RAPALA VMC -strategian täytäntöönpano on edistynyt huomattavasti nopeammin ja suunniteltua aikataulua edellä. Yksi ONE RAPALA VMC -strategian kulmakivistä on johtohenkilöiden tiivis työskentely ympäri maailmaa sijaitsevien liiketoimintayksiköidemme läheisyydessä ilman ylimääräisiä organisaatiotasoja. Johtamisrakenteen yksinkertaistamiseksi ja nykyisen hyvän muutosvauhdin ylläpitämiseksi konsernin henkilöstöyksikkö Helsingissä tukee vastaisuudessa entistä enemmän Rapala VMC -konsernin alueellisia tiimejä, erityisesti Euroopassa.

Edellä kuvattujen, henkilöstöjohtamiseen painottuvien muutosten yhteydessä konsernin henkilöstöjohtaja Tiina Rolig on päättänyt etsiä uusia haasteita yhtiön ulkopuolella ja hän jättää Rapala VMC -konsernin ja sen johtoryhmän ennen marraskuun loppua.

RAPALA VMC OYJ

Nicolas Warchalowski

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Olli Aho, Lakiasiainjohtaja, p. +358 9 7562 540

Rapala VMC Oyj:stä

Rapala-konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapalan jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Isossa-Britanniassa. Rapala-konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa ja Venäjällä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 261 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 100 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.





