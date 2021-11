Cartier annonce des résultats géophysiques et de forage sur la propriété Benoist

English French

VAL-D’OR, Québec, 26 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (“Cartier”) annonce les résultats des programmes de forages et de levés géophysiques de type InfiniTEM® XL d’Abitibi Géophysique Inc. sur la propriété Benoist, située à 65 km au nord-est de Lebel-sur-Quévillon, Québec, Canada. Les programmes avaient pour objectif de poursuivre le développement du potentiel du projet suite aux résultats de la première estimation de ressources1 NI 43-101, publiés le 29 janvier 2021 (FIGURE 1).



1 : Cartier dépose sur SEDAR le rapport technique NI43-101 de l’estimation des ressources du gîte aurifère Pusticamica sur la propriété Benoist, InnovExplo Inc., MM. Beausoleil et Savard, 28 janvier 2021.

Le levé géophysique de surface et les levés géophysiques, réalisés en forage, ont permis de définir en périphérie du gîte Pusticamica une zone de conductance anomale associée à la présence de minéralisation faiblement conductrice sur une longueur de 3,0 km par 350 m d’épaisseur, localisée sous le lac Pusticamica (FIGURE 2).

Le programme de forages, réalisé sur la propriété Benoist entre le 5 janvier et le 30 septembre 2021, a permis de réaliser 27 forages pour un métrage cumulatif de 17 000 m. Les deux phases de ce programme de forage sont les suivantes :

Un total de 10 forages d’exploration conventionnels a été réalisé autour du gîte Pusticamica à l’intérieur de la zone de conductance anomale pour explorer son potentiel aurifère en vue d’y découvrir de nouveaux gîtes. Ces forages ont couvert, sous le lac Pusticamica à des profondeurs de 150 m à 500 m ( FIGURE 3 ), 85% de la surface du couloir aurifère potentiel actuellement connu avec un espacement moyen de 200 m.





), 85% de la surface du couloir aurifère potentiel actuellement connu avec un espacement moyen de 200 m. Un total de 17 forages de précision, de type directionnels et contrôlés, a été réalisé dans l’extension du gîte aurifère Pusticamica, entre 700 m et 1 300 m de profondeur ( FIGURE 3 ), en vue d’accroître la dimension du gîte et/ou d’y découvrir de nouvelles zones aurifères. Rappelons que les ressources 1 du gîte Pusticamica sont de 134 400 oz Au indiquées et de 107 000 oz Au présumées.





), en vue d’accroître la dimension du gîte et/ou d’y découvrir de nouvelles zones aurifères. Rappelons que les ressources du gîte Pusticamica sont de 134 400 oz Au indiquées et de 107 000 oz Au présumées. Les forages, réalisés sous le gîte, ont tous intersecté la zone de sulfures et d’altération ( FIGURE 4 ) d’une dimension définie par les forages de 1 400 m de longueur (inclinée à 60 degrés vers le sud-ouest) par 300 m de largeur et dont l’épaisseur vraie estimée varie de 21 m à 39 m avec respectivement des teneurs moyennes de 0,66 g/t Au et 0,40 g/t Au.





) d’une dimension définie par les forages de 1 400 m de longueur (inclinée à 60 degrés vers le sud-ouest) par 300 m de largeur et dont l’épaisseur vraie estimée varie de 21 m à 39 m avec respectivement des teneurs moyennes de 0,66 g/t Au et 0,40 g/t Au. D’autres résultats d’analyse sont en attente du laboratoire.



« Le système minéralisé Benoist, tel que démontré par les récents forages, est présent sur une longueur de 3 km par des largeurs de 350 mètres et atteint une profondeur de 1 300 mètres en demeurant toujours ouvert. Ce système comprend les ressources1 du gîte Pusticamica. Cependant, les forages 2021 n'ont pas identifié de zones à haute teneur. Nous continuons de recevoir des résultats et nous réévaluerons le potentiel du projet Benoist à partir de toutes les données de forage » a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., qui a été fondée en 2006, est une société d'exploration basée à Val-d'Or. Les projets de l'entreprise sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait avancer le développement de son projet phare Mine Chimo et explore activement ses autres projets. La Société dispose d'une solide position de trésorerie dépassant 6,3 millions de dollars et d'un important appui corporatif et institutionnel, notamment avec Agnico Eagle Mines, Jupiter Asset Management et les fonds d'investissement du Québec.

Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique, présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président et Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans ce communiqué.





Pour plus d’information, contacter:

Philippe Cloutier, géo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

