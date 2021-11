ABO-Group Environment annonce la nomination de son nouveau directeur financier Floris Pelgrims

English Dutch French

Gand, 26 novembre 2021, 17:45 – Communiqué de presse / Information reglementée

Le 1er janvier 2022, Floris Pelgrims rejoindra ABO-Group Environment en qualité de directeur financier (CFO) et Compliance Officer.

Floris dispose de deux masters, un en ingénierie commerciale et un en gestion financière, obtenus à l’universités de KU Leuven et de la Vlerick Management School. Âgé de 40 ans, Floris bénéfice d’une expérience acquise dans divers secteurs et entreprises ; il était dernièrement directeur financier de BESIX Stay.

Frank De Palmenaer, CEO d’ABO-Group, déclare : « Floris saura apporter une forte valeur ajoutée pour soutenir et renforcer l'ambition de croissance du groupe. Il est une personne jeune et dynamique qui saura accompagner l'intégration financière et l'alignement des nouvelles acquisitions du groupe ».

Le conseil d'administration est convaincu que Floris apportera une contribution précieuse à la réalisation des ambitions du groupe.

« Je suis de près les activités d'ABO-Group depuis un certain temps déjà et avoue être très impressionné par l'évolution que le groupe a connue. Je suis donc très heureux de rejoindre leurs équipes et me réjouis de cette collaboration qui promet d’être fructueuse », déclare Floris Pelgrims.





À propos d’ABO-Group Environment



ABO-Group est un bureau d'ingénieurs spécialisé, axé sur la géotechnique, l’environnement et la gestion des sols pollués. Par le biais de ses départements de conseil et testing & monitoring, ABO-Group est présent en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu’à l’international. ABO-Group garantit une solution durable à ses clients. Le groupe est coté sur Euronext Bruxelles et Paris. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, veuillez consulter le site de ABO-Group ( www.abo-group.eu ).

Pour plus d’informations:

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 88

