ABO-Group Environment kondigt de benoeming van haar nieuwe CFO Floris Pelgrims aan

Gent, 26 november 2021, 17:45 – Persbericht / Gereglementeerde informatie

Floris Pelgrims start vanaf 1 januari 2022 als nieuwe Chief Financial Officer (CFO) en Compliance Officer voor ABO-Group Environment.

Floris behaalde twee master diploma’s, in commercial engineering en financial management aan de universiteiten KU Leuven en Vlerick Management School. De 40-jarige Floris heeft ervaring doorlopen binnen diverse sectoren en bedrijven en laatst als financial director bij BESIX Stay.

Frank De Palmenaer, CEO ABO-Group, zegt: “Floris biedt een sterke toegevoegde waarde om de groeiambitie van de groep mee te ondersteunen en kracht bij te zetten. Hij is een jong dynamisch persoon die de vinger aan de pols zal houden bij de financiële integratie en de alignering van de nieuwkomers binnen de groep”.

De Raad van Bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat Floris een waardevolle bijdrage zal vormen voor het verder uitdragen van de ambities die de groep vooropgesteld heeft.

“Ik volg ABO-Group al een tijd en ben onder de indruk van de evolutie die de groep heeft doorgemaakt. Ik ben dan ook zeer blij het team van ABO-Group te kunnen versterken en kijk met heel veel zin uit naar een succesvolle samenwerking,” aldus Floris Pelgrims.





ABO-Group is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-Group aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-Group garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website (www.abo-group.eu).

