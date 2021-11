Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 26 novembre 2021 à 18h00

ORAPI Group améliore sa notation Gaïa Rating 2020

Pour la troisième année consécutive, le Groupe ORAPI poursuit sa progression au classement Gaïa Rating 2020, avec une note de 73 sur 100 dans sa catégorie.

L’index Gaïa Rating évalue et distingue les meilleures PME et ETI françaises en termes de performances sociales, environnementales et gouvernementales. En obtenant la note de 73 sur 100 dans la catégorie des sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 150 et 450 M€, le Groupe progresse une nouvelle fois, et s’illustre par l’amélioration de sa gouvernance, sa politique RSE favorisant l’épanouissement et les conditions de travail des collaborateurs, et ses efforts accrus en faveur de l’environnement.





A propos de Gaïa :

Gaïa Rating est la première agence de notation basée sur des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sur les Small & Mid Cap françaises. Développée par EthiFinance, l'Indice Gaïa est l'indice ESG de référence pour les entreprises françaises cotées en bourse. Il sélectionne les 70 meilleures valeurs moyennes de son panel 230, en fonction de leurs performances extra-financières, évaluant notamment le degré de transparence et de maturité des sociétés concernant leurs politiques, pratiques et performances RSE. Créé en 2009, cet indice surperforme depuis sa création les indices CAC 40 et le CAC Mid & Small.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires annuel 2021 le 27 janvier 2022

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

