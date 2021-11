Theratechnologies lauréate du prix innovation de l'ADRIQ 2021 dans la catégorie « sciences de la vie »

French English

MONTRÉAL, 26 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (Theratechnologies ou la Société) (TSX : TH) (NASDAQ: THTX), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui avoir remporté le prix innovation 2021 dans la catégorie « sciences de la vie » décerné lors du 31e Gala des Prix Innovation de l’ADRIQ tenu le 25 novembre dernier.



Chaque année, le gala annuel de l’ADRIQ (Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec) récompense des entreprises québécoises qui ont su innover dans leur domaine.

Début 2021, Theratechnologies a su se distinguer notamment grâce à l’obtention de la désignation « Fast-track » émise par la Food and Drug Administration des États-Unis relatif au TH1902 comme agent unique pour le traitement de patients atteints de tumeurs solides avancées et récurrentes exprimant le récepteur de la sortiline et réfractaires aux traitements standards. Le TH1902 est le principal conjugué peptide-médicament découlant de la plateforme technologique SORT1+MC en oncologie.

« Il est plutôt rare d’obtenir la désignation « fast-track » aussi tôt dans le processus de développement d’un médicament et cela a été obtenu grâce à des données précliniques spectaculaires. Nous ne sommes pas peu fiers de cette réalisation et envisageons l’avenir avec beaucoup d’espoir pour les patients » a déclaré M. Paul Lévesque, président et chef de la direction de Theratechnologies.

À propos du TH1902

Le TH1902 combine un peptide exclusif de Theratechnologies au docétaxel. Ce conjugué peptide-médicament est le candidat principal provenant de la technologie SORT1+MC de Theratechnologies en oncologie.

La Société Canadienne du cancer (SCC) et le gouvernement du Québec, par le biais du Consortium Québécois sur la découverte du médicament (CQDM), contribuent un total de 1,4 million de dollars pour soutenir des éléments de la recherche présentement en cours pour le développement de la plateforme ciblée en oncologie de Theratechnologies.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ: THTX) est une société biopharmaceutique au stade de l’exploitation commerciale qui répond à des besoins médicaux non satisfaits en offrant des thérapies spécialisées. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse www.theratech.com, sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov.





Pour les demandes des médias et des investisseurs :

Philippe Dubuc

Vice-président principal et chef de la direction financière

514 336-7800

communications@theratech.com