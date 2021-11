Ressources Kobo Inc. dépose un prospectus provisoire pour son premier appel public à l’épargne

English French

Ne pas distribuer aux agences de presse américaines ni diffuser aux États-Unis.

MONTRÉAL, 26 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a déposé auprès des autorités en valeurs mobilières des provinces de la Colombie-Britannique, d’Alberta, d’Ontario et de Québec un prospectus simplifié provisoire (le « prospectus provisoire ») à l’égard d’un premier appel public à l’épargne d’unités (le « placement ») pour un produit brut total minimum de 5 000 000 $ et jusqu’à un produit brut total maximum de 10 000 000 $, et obtenu un visa à l’égard de ce prospectus provisoire. Chaque unité se compose d’une action ordinaire de la société et d’un demi-bon de souscription d’une action ordinaire de la société. Le nombre et le prix des unités devant être vendues n’ont pas encore été déterminés.

Le placement sera effectué pour compte par Partenaires en gestion de patrimoine Echelon inc. (le « placeur pour compte »). La société a accordé au placeur pour compte une option de surallocation lui permettant de souscrire un nombre supplémentaire d’unités correspondant à 15 % du nombre d’unités vendues aux termes du placement.

Le prospectus provisoire contient des informations importantes relatives à Kobo, aux unités et au placement et est encore susceptible d’être complété ou modifié. Des copies du prospectus provisoire sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Il n’y aura pas de vente ou d’acceptation d’une offre d’achat des unités tant qu’un visa pour le prospectus définitif n’aura pas été délivré.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres de Kobo dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Kobo demandera l’inscription de ses actions ordinaires à la cote de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »). L’inscription est subordonnée à l’obligation, pour Kobo, de remplir toutes les conditions d’inscription de la TSXV.

La TSXV n’a pas approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. La TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens des politiques de la TSXV) n’acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

Les titres de la société n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d’aucune autre loi sur les valeurs mobilières étatiques, et ils ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis (au sens donné à « United States » dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933). Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf s’ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou conformément à une dispense des obligations d’inscription prévues par ces lois.

À propos de Kobo

Incorporée en décembre 2015 et ayant son siège social à Québec, Kobo est une petite société canadienne d’exploration et de développement minier qui se spécialise dans l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de projets aurifères situés en Afrique de l’Ouest et principalement en Côte d’Ivoire. Kobo, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, KOBO Ressources C.I., est propriétaire de deux permis de recherche d’or visant environ 449 km2. L’objectif principal de Kobo est l’exploration et la mise en valeur du projet Kossou, situé dans les régions de Yamoussoukro et Bouaflé dans le centre de la Côte d’Ivoire et qui couvre 147,365 km2. Le projet Kossou est situé à 6 km à l’est du gisement d’or Yaouré exploité par Perseus Mining depuis mars 2021.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction concernant des événements futurs. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans le présent communiqué. Kobo décline toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations avec les investisseurs

Edouard Gosselin, chef de la direction

info@koboresources.com