Ressources Robex Inc. : résultats du troisième trimestre de 2021 – production en hausse et nouveau plan minier

QUÉBEC, 26 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex », « le Groupe » ou « la Société ») (TSXV : RBX/FWB : RB4) publie ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 30 septembre 2021.



Tous les montants sont présentés en dollars canadiens (CAD).

Au troisième trimestre de l’année, l’amélioration du taux de récupération (92,1 % comparativement à 88,2 %) ainsi que le traitement d’une plus grande quantité de minerai (481 690 tonnes comparativement à 438 367 tonnes) nous ont permis d’augmenter notre production d’or de 6 % par rapport à la même période en 2020 (11 317 onces comparativement à 10 706 onces). Cette performance de production ne se reflète pas dans les résultats du troisième trimestre puisque des lingots d’or ont été vendus dans d’autres trimestres, ce qui a généré un décalage.

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que les normes comptables IFRS imposent certaines règles de présentation comptable qui, appliquées sur les méthodes de vente d’or de Robex et des décalages qui peuvent parfois en résulter, peuvent affecter le calcul de la profitabilité d’un trimestre donné malgré des opérations d’exploitation de la mine que la direction considère satisfaisantes à plusieurs égards tel qu’expliqué dans le présent communiqué.

La mine continue de se perfectionner. Le concasseur à cône a été mis en service, et pour améliorer son efficacité, il a été décidé de modifier son alimentation par l’acquisition d’un nouveau trommel (crible rotatif). Celui-ci permettra d’optimiser la recirculation et l’efficacité du concasseur à cône. Les nouvelles pompes d’alimentation des cyclones sont arrivées sur le site. L’installation de ces pompes devrait nous permettre de continuer à augmenter le tonnage journalier.

L’effort de décapage des nouvelles fosses s’est terminé au cours du troisième trimestre de 2021. Cet effort important a pesé sur notre trésorerie et notre prix de revient à l’once (AISCi). Cette étape nous permet d’excaver les nouvelles fosses de manière optimisée. Nous avons également finalisé la nouvelle stratégie d’excavation avec un nouveau plan minier à court terme et un plan minier stratégique sur la durée de vie de la mine. Ce travail a été réalisé en collaboration avec un nouvel ingénieur minier. Le suivi et la réconciliation mensuelle de ce nouveau plan minier permettront d’affiner les prévisions au plus justes.

La construction de la centrale solaire avance. La période de tests et de mise en service est planifiée durant le premier trimestre de 2022.

Les procédures mises en place depuis l’année dernière pour lutter contre la COVID-19 sont toujours en vigueur sur le site minier et nous ont permis jusqu’à présent de ne pas impacter nos opérations, mais nous restons vigilants. Aucun cas n’a été recensé sur le site de Nampala.

Faits saillants :

PRODUCTION D’OR EN AUGMENTATION DE 6%

Production d’or de 11 317 onces comparativement à 10 706 onces pour la même période de 2020, soit une progression de 6 %. L’augmentation du nombre de tonnes traitées et de la récupération a permis cette performance, malgré la baisse de la teneur traitée.





Production d’or de 11 317 onces comparativement à 10 706 onces pour la même période de 2020, soit une progression de 6 %. L’augmentation du nombre de tonnes traitées et de la récupération a permis cette performance, malgré la baisse de la teneur traitée. VENTES D’OR DU GROUPE DE 7 348 ONCES POUR 16,7 MILLIONS $

Ventes d’or de 16,7 millions $ (7 348 onces) pour le troisième trimestre de 2021 comparativement à 45,9 millions $ (18 121 onces) pour la même période en 2020. Ces chiffres s’expliquent par deux décalages dans le temps. Au 30 septembre 2021, 3 834 onces étaient disponibles à la vente, mais n’ont été vendues qu’au cours du quatrième trimestre pour un montant d’environ 8,3 millions $. Tandis que 7 831 onces de lingots d’or produites au deuxième trimestre de 2020 n’avaient été vendues qu’au cours du troisième trimestre de 2020 pour un montant total d’environ 19,4 millions $. Ces deux décalages cumulés qui représentent 27,7 millions $ expliquent l’essentiel de l’écart de 29,2 millions $ du chiffre d'affaires.





Ventes d’or de 16,7 millions $ (7 348 onces) pour le troisième trimestre de 2021 comparativement à 45,9 millions $ (18 121 onces) pour la même période en 2020. Ces chiffres s’expliquent par deux décalages dans le temps. Au 30 septembre 2021, 3 834 onces étaient disponibles à la vente, mais n’ont été vendues qu’au cours du quatrième trimestre pour un montant d’environ 8,3 millions $. Tandis que 7 831 onces de lingots d’or produites au deuxième trimestre de 2020 n’avaient été vendues qu’au cours du troisième trimestre de 2020 pour un montant total d’environ 19,4 millions $. RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE DE 4 MILLIONS $

Le résultat opérationnel établis conformément aux IFRS est aussi impacté négativement par les mêmes décalages entre la production et les ventes. Le résultat opérationnel a été de 4 millions $ comparativement à 24,9 millions $ pour la même période en 2020, incluant respectivement 2,9 millions $ et 3,5 millions $ d’amortissement des immobilisations.





Le résultat opérationnel établis conformément aux IFRS est aussi impacté négativement par les mêmes décalages entre la production et les ventes. Le résultat opérationnel a été de 4 millions $ comparativement à 24,9 millions $ pour la même période en 2020, incluant respectivement 2,9 millions $ et 3,5 millions $ d’amortissement des immobilisations. FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION ii POSITIFS

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ii de 5,2 millions $ comparativement à 28 millions $ pour la même période en 2020. Pour rappel, la vente des 3 834 onces d’or disponibles à la fin du trimestre ont été vendues depuis pour environ 8,3 millions $.





Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de 5,2 millions $ comparativement à 28 millions $ pour la même période en 2020. Pour rappel, la vente des 3 834 onces d’or disponibles à la fin du trimestre ont été vendues depuis pour environ 8,3 millions $. DIMINUTION DE LA DETTE À LONG TERME DE 1,3 MILLION $

Le total de la dette à long terme du Groupe est de 5,3 millions $ au 30 septembre 2021 comparativement à 6,6 millions au 31 décembre 2020.





Le total de la dette à long terme du Groupe est de 5,3 millions $ au 30 septembre 2021 comparativement à 6,6 millions au 31 décembre 2020. FONDS DE ROULEMENT POSITIF

Fonds de roulement positif de 8,2 millions $ au 30 septembre 2021 comparativement à un fonds de roulement positif de 8,8 millions $ au 31 décembre 2020.





Fonds de roulement positif de 8,2 millions $ au 30 septembre 2021 comparativement à un fonds de roulement positif de 8,8 millions $ au 31 décembre 2020. ACCROISSEMENT DE LA VALEUR DES CAPITAUX PROPRES

La valeur qui revient aux actionnaires (valeur des capitaux propres) est en hausse de 17,8 millions $ par rapport à la valeur au 31 décembre 2020.





La valeur qui revient aux actionnaires (valeur des capitaux propres) est en hausse de 17,8 millions $ par rapport à la valeur au 31 décembre 2020. RALENTISSEMENT IMPORTANT DES TRAVAUX DE DÉCOUVERTURE

Les travaux de découverture des 4 nouvelles fosses commencés au début de l’année 2020 se sont terminés à la fin du mois d’août 2021. En conséquence, le ratio de découverture opérationnel moyen de 2,8 pour ce trimestre s’est considérablement amélioré comparativement à 4,8 au deuxième trimestre et 5,7 au premier trimestre de l’année 2021.

Exploitation minière :

Troisièmes trimestres

terminés les 30 septembre Périodes de neuf mois

terminées les 30 septembre 2021 2020 2021 2020 Données d’exploitation Minerai extrait (tonnes) 484 359 406 005 1 469 695 1 364 376 Minerai traité (tonnes) 481 690 438 367 1 428 535 1 398 547 Stérile extrait (tonnes) 1 379 329 1 559 460 6 513 038 3 924 692 Ratio de découverture opérationnel 2,8 3,8 4,4 2,9 Teneur traitée (g/t) 0,79 0,86 0,79 0,99 Récupération 92,1 % 88,2 % 91,3 % 89,1 % Onces d’or produites 11 317 10 706 33 083 39 545 Onces d’or vendues 7 348 18 121 30 589 39 267 Données financières (arrondis au millier de dollars près) Revenus — Ventes d’or 16 672 000 45 864 000 68 964 000 92 442 000 Charges d’exploitation minière 5 393 000 11 194 000 23 473 000 22 357 000 Redevances minières 411 000 1 085 000 1 720 000 2 226 000 Charges administratives 3 300 000 2 095 000 7 740 000 6 295 000 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 2 891 000 3 488 000 8 713 000 17 635 000 Résultat opérationnel sectoriel 4 677 000 28 002 000 27 318 000 43 929 000 Statistiques (en dollars) Prix de vente moyen réalisé (par once) 2 269 2 531 2 255 2 354 Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée) i 19 20 18 17 Coût comptant total (par once vendue) i 790 678 824 626 Coût de maintien tout inclus (par once vendue) i 1 559 1 072 1 625 1 064 Coût de maintien tout inclus ajusté (par once vendue) i 950 719 974 722 Charges administratives (par once vendue) 449 116 253 160 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (par once vendue) 393 192 285 449

Pour plus d’informations, le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audités) de Robex sont disponibles sur le site Internet de la Société dans la section Investisseurs à l’adresse : robexgold.com . Ces rapports et d’autres documents produits par la Société sont également disponibles à l’adresse : sedar.com .

Nous vous invitons à consulter la nouvelle présentation corporative dans la section Investisseurs — Vue d’ensemble .

Mot du président, M. Georges Cohen :

« En raison des décalages de ventes, les résultats établis conformément aux IFRS ne reflète pas l’amélioration continue des performances de production du Groupe, mais nous sommes satisfaits de la situation bien que le contexte sécuritaire et social régional soit difficile.

Nous avons maintenant passé la période de décapage des fosses ce qui va permettre de revenir à des performances améliorées.

Nous continuons de travailler ardemment sur toutes les options de croissance des activités de Robex. Nous avons engagé un processus de transformation anticipé afin de nous préparer à pouvoir être en mesure d’accueillir un éventuel nouveau projet dans les meilleures conditions, comme exposé lors de la dernière assemblée générale. »

Pour informations :

Ressources Robex Inc.

Benjamin Cohen, CEO

Aurélien Bonneviot, relation investisseurs et développement des affaires

investor@robexgold.com

www.robexgold.com

Siège social : +1 (581) 741-7421



i Le coût comptant d’exploitation, le coût comptant total, le coût de maintien tout inclus (ou AISC) et le coût de maintien tout inclus ajusté sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n’existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion.

ii Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation excluent la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.