La Croix-Rouge canadienne ouvre un portail d’inscription en ligne pour les personnes touchées par les inondations et les événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne a ouvert un portail d’inscription en ligne pour les personnes touchées par les inondations et les événements météorologiques extrêmes survenus en Colombie-Britannique du 14 au 16 novembre.



Toutes les personnes qui ont dû évacuer leur résidence principale en Colombie-Britannique sont invitées à s’inscrire par l’un des trois moyens suivants :

Sur le portail en ligne accessible à partir du site www.croixrouge.ca ;

; Par téléphone en composant le 1 800 863-6582 entre 8 h et 20 h (HNP);

entre 8 h et 20 h (HNP); En personne à l’un des emplacements mentionnés sur le site www.croixrouge.ca.



La Croix-Rouge canadienne demande aux personnes qui sont déjà inscrites et qui ont reçu un numéro d’inscription de la Croix-Rouge de ne pas s’inscrire de nouveau. Les inscriptions en double risquent de ralentir le processus de vérification qui permet d’offrir de l’aide financière ou d’autres services de soutien aux familles touchées.

La Croix-Rouge canadienne s’engage à aider les personnes éprouvées par les inondations dévastatrices tout au long de leur processus de rétablissement.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

@CroixRouge_Qc | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

À PROPOS DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

Que ce soit ici ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

Ligne de relations avec les médias en Colombie-Britannique : 1 604 709-6747