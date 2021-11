English Finnish Swedish

29.11.2021 klo 8.30

OP Yrityspankki Oyj:n osittaisjakautuminen rekisteröity kaupparekisteriin

OP Yrityspankki Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpano on tänään 29.11.2021 rekisteröity kaupparekisteriin. OP Yrityspankki Oyj:n ainoa osakkeenomistaja OP Osuuskunta hyväksyi osittaisjakautumisen 23.9.2021.

Jakautumisen myötä OP Yrityspankki Oyj:n vahinkovakuutusliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, Pohjola Vakuutus Oy:n, osakkeet siirretään OP Osuuskunnan suoraan omistukseen.

Jakautumisen tavoitteena on yksinkertaistaa OP Ryhmän keskusyhteisökonsernin rakennetta ja hallintoa sekä selkeyttää johtamista. Osittaisjakautumisen jälkeen OP Yrityspankki Oyj harjoittaa yrityspankki- ja keskuspankkiliiketoimintaa. Järjestelyllä ei ole vaikutusta OP Ryhmän vakavaraisuuteen, tulokseen tai liiketoimintasegmentteihin, eikä jäsenluottolaitosten keskinäiseen vastuuseen, josta säädetään talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa.

