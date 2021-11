Quadient ajoute l’externalisation de courrier à sa plateforme cloud de diffusion de communications multicanales Quadient® Impress, en partenariat avec Tessi

English French

Paris, le 29 novembre 2021



Quadient (Euronext Paris : QDT), leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce de nouveaux services de distribution de courrier proposés sur Quadient® Impress, sa plateforme cloud d'automatisation des documents pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Au-delà de Neotouch, la solution de courrier hybride de Quadient, leader sur son marché, les clients français bénéficient désormais d'un ensemble de fonctionnalités enrichies avec Impress, pour assurer une préparation et une distribution optimales de leurs communications les plus importantes, de la simple correspondance à la facturation électronique. Avec l’ajout de l’externalisation de courrier, les utilisateurs de Quadient Impress disposent d’une solution multicanale complète, incluant le transfert des documents, l’automatisation de la préparation de leurs communications et leur expédition par courrier postal ainsi que tous types de canaux digitaux : e-mail, SMS et plateformes web.

Pour assurer ce nouveau service, Quadient fait le choix d’un partenariat avec Tessi, acteur mondial des services de processus métier. Tessi a une longue expérience dans l'offre de centres de production de pointe et propose une large gamme d'options de distribution de courrier, qu'il s'agisse de communications transactionnelles ou marketing. L'entreprise propose des services de haute qualité avec un haut niveau de sécurité des données, avec des processus et des procédures certifiés.

« Le lancement en France de nouveaux services de distribution du courrier sur la plateforme Quadient Impress constitue une étape clé dans notre mission visant à offrir une suite complète de solutions d'automatisation intelligente des communications, qui accélèrent la transition des PME vers des processus plus numériques et automatisés », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Après avoir récemment lancé de nouvelles fonctionnalités de gestion des préférences de communication, en faisant le choix de Tessi et de ses centres de production de haut niveau, nous sommes fiers aujourd’hui de pouvoir apporter à nos clients ce qui se fait de meilleur dans le domaine de la distribution multicanale de documents ».

« Chez Tessi, nous entretenons un partenariat de longue date avec Quadient, non seulement en fournissant des services de conseil et d'intégration pour ses solutions de gestion de l'expérience client, mais aussi en tant que revendeur à valeur ajoutée de ces solutions en Europe occidentale. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'unir nos forces pour offrir des services de haut niveau pour l’externalisation de l'impression et de la distribution du courrier, qui viendront enrichir l'expérience des utilisateurs de Quadient Impress en France », ajoute Virginie Degeorgis, Directrice Générale de Tessi.

Grâce à l’ajout de cette fonctionnalité majeure à la plateforme Quadient Impress, les documents peuvent être automatiquement transférés vers le centre de production éditique de Quadient, où ils sont imprimés, triés, insérés, affranchis et expédiés au bureau de poste pour distribution. La solution fournit également aux utilisateurs une trace d'audit détaillée de l'ensemble du processus de préparation des documents, et garantit que les communications importantes répondent aux exigences réglementaires de sécurité et de conformité.

Avec l’externalisation, les tâches chronophages de préparation et de gestion du courrier sont éliminées, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur d’autres tâches à plus forte valeur ajoutée pour leur entreprise. Quadient Impress permet également de s'assurer que le bon document est remis au bon destinataire, ce qui contribue à une plus grande satisfaction client grâce à une meilleure intégrité du processus, et une réduction globale des coûts de traitement.

Pour en savoir plus sur Quadient Impress, cliquez ici : https://www.quadient.com/fr-FR/intelligent-communication/customer-communications/impress-platform

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com .

À propos de Tessi®

Tessi est un fournisseur international de services de processus métier qui aide les entreprises à digitaliser l'expérience client. Tessi est présent dans 14 pays dans le monde, compte environ 11 000 employés et a enregistré un chiffre d'affaires 2020 de 413,0 millions d'euros. Tessi est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B (TES).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur tessi.eu.

