Believe renforce sa position de leader en Inde

avec l'acquisition de Think Music, un acteur majeur dans le domaine des bandes originales de films d’Inde du Sud

Paris, 29 novembre 2021 – Believe, un des leaders mondiaux de la musique numérique, renforce sa position de leader sur le marché indien en forte croissance grâce à l'acquisition de Think Music, un leader dans le segment des bandes originales de films d’Inde du Sud.

Depuis son arrivée sur le marché en 2013, Believe India est devenu l'un des acteurs majeurs du marché indien de la musique numérique par croissance organique et acquisitions, avec des bureaux dans 7 régions et 171 collaborateurs. Le Groupe propose désormais son offre complète de solutions, de TuneCore à l’offre Artist Services pour développer les artistes locaux indépendants sur l'un des marchés de la musique enregistrée à la croissance la plus rapide au monde, et qui devrait devenir l'un des dix premiers marchés mondiaux d’ici 2027.

Believe a été l'un des premiers groupes internationaux à se positionner sur le marché des bandes originales de films, le principal genre musical numérique en Inde en fournissant des stratégies numériques de monétisation aux labels de musique de Bollywood. Parmi les étapes clés de la stratégie de Believe figure l'acquisition de Venus en 2019 (rebaptisée Ishtar en 2021) qui détient l'un des plus grands catalogues de bandes sonores originales de Bollywood en hindi. Avec l'acquisition de Think Music, Believe renforce sa position dans le sud de l'Inde en se dotant d’une marque très réputée et l'une des principales sociétés indépendantes de bandes sonores originales en langue tamoule, alors même que le marché de la musique numérique dans la région est entré dans une phase de forte croissance.

Think Music est un label de musique populaire d’Inde du Sud. Fondé en 2007, Think Music détient un catalogue en constante évolution et à droit perpétuel, constitué de musique de films populaires et de bandes sons de musique indépendante, où l’on retrouve quelques-uns des plus gros succès du cinéma tamoul. En plus de l’activité d’acquisition et de distribution de musique de films, Think Music est également un pionnier dans la promotion et le lancement de jeunes artistes dans l’industrie musicale. Plus de 40 jeunes compositeurs ont vu leur carrière décoller parmi lesquels Santhosh Narayanan, Ghibran ou encore Hiphop Tamizha.

Think Music et Believe collaborent déjà sur une partie limitée du catalogue de la société. Cette acquisition par étapes va permettre à Think Music d'accélérer la croissance et maximiser la monétisation de l’ensemble du catalogue existant de Think Music en s’appuyant sur l’expertise digitale, le savoir-faire en matière d’optimisation de back-catalogue et l’innovation technologique de Believe. Think Music bénéficiera également du soutien financier de Believe pour poursuivre la stratégie d’acquisition de bandes sons originales.

La force de frappe de la chaîne YouTube de Think Music (l'une des plus populaires dans le domaine de la musique tamoule avec 11 millions d'abonnés) couplée avec celle des autres chaînes YouTube détenues par Believe va fournir aux artistes une surface de lancement inégalée de plus de 60 millions d'abonnés YouTube, permettant donc de toucher 25% des 265 millions d'utilisateurs actifs mensuels de YouTube en Inde.

Think Music bénéficiera également des technologies innovantes et de l'expertise de Believe pour favoriser le développement des audiences et la monétisation des vidéos courtes. Believe a été le premier groupe international de musique à signer un accord avec TikTok et a été l'un des premiers bêta-testeurs de vidéos courtes YouTube en Inde avant leur déploiement mondial.

L'acquisition de Think Music renforce l'attrait de Believe pour les artistes locaux indépendants en Inde en ajoutant de nouvelles capacités à la plateforme de développement et en étendant sa couverture locale. Believe est désormais organisé pour aider les artistes de l'Inde du Sud à diversifier leurs sources de monétisation et à accroître leur audience à chaque étape de leur carrière.

Believe acquiert le contrôle de Think Music avec une participation initiale de 76 % pour un montant de l'ordre de 13 millions d'euros. La valorisation reflète la forte croissance de l'activité et le catalogue très rentable avec des droits perpétuels détenus par Think Music. L'équipe de management actuelle, dirigée par Swaroop Reddy, très réputée et fortement connectée dans l'industrie locale de la musique et du cinéma, restera en place.

« Nous sommes très heureux de conforter notre relation avec Believe. En alliant l’offre de solutions numériques innovantes de Believe avec les efforts constants de Think Music pour développer la meilleure plateforme pour les musiques de film et artistes indépendants, nous allons créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. », explique Swaroop Reddy, le CEO de Think Music

« Je suis ravi d'associer Believe à Think Music, le principal label de bandes originales de films du sud de l'Inde, fondé et dirigé par Swaroop Reddy et son frère, deux entrepreneurs talentueux jouissant d'une grande réputation dans l'industrie locale de la musique et du cinéma. Je suis certain qu’ensemble nous allons accélérer la croissance numérique de Think Music et apporter aux artistes une expertise et une innovation partagées », ajoute Vivek Raina, Directeur général de Believe Inde

A propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique fondé en 2005. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1.401 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints.

Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV.PA, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

About Think Music

Think Music est un des principaux labels de musique sur le marché d’Inde du Sud, fondé par Swaroop Reddy et Kiran Reddy, reconnus pour leur expérience approfondie de l’industrie des médias et du divertissement de cette région, et leur connaissance solide de l’écosystème à tous les stades de la chaine de valeur. Ils sont également à l’origine du plus grand complexe de cinéma d’Inde du Sud, SPI, avant de le vendre en 2018 à PVR, le plus important réseau multiplex du pays.

