Børsmeddelelse nr. 24.2021 Forløb af ekstraordinær generalforsamling

SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdte mandag d. 29. november 2021 kl. 10.00 ekstraordinær generalforsamling hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets børsmeddelelse nr. 23.2021 af d. 5. november 2021.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Pernille Høstrup Dalhoff, Kromann Reumert, som dirigent. Dirigenten konstaterede, at general­for­samlingen var rettidigt varslet og beslut­nings­­­dygtig.

Dagsorden var:

Bestyrelsens forslag om erhvervelse af anpartskapitalen i Ennogie ApS mod udstedelse af nye aktier i SmallCap Danmark A/S og hermed forbundet forhøjelse af selskabets aktiekapital og ændring af selskabets vedtægter. Bestyrelsens forslag om opdatering af selskabets vedtægter Eventuelt.

Der var ikke fremsat øvrige forslag.

Dagsordenspunkt 1.

Vedtagelse af forslaget krævede, at forslaget blev vedtaget med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 2.

Vedtagelse af forslaget krævede, at forslaget blev vedtaget med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 3.

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Pernille Høstrup Dalhoff, Kromann Reumert, med substitutionsret, samt statsautoriseret revisor Niels Vendelbo, KPMG, med substitutions­ret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på general­for­sam­lingen vedtagne.

Således passeret.

