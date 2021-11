Info Coop Pank AS-i aktsionäride lepingu muudatuste kohta

English Estonian

Coop Pank AS (edaspidi Pank) annab teada, et Panga aktsionär Coop Investeeringud OÜ on teavitanud Panka, et Panga aktsionärid Coop Investeeringud OÜ, Antsla Tarbijate Ühistu, Elva Tarbijate Ühistu, Järva Tarbijate Ühistu, Viljandi Tarbijate Ühistu, Harju Tarbijate Ühistu, Haapsalu Tarbijate Ühistu, Rapla Tarbijate Ühistu, Lihula Tarbijate Ühistu, Jõgeva Majandusühistu, Vändra Tarbijate Ühistu, Tartu Tarbijate Kooperatiiv ja TTK Investeeringud OÜ (edaspidi igaüks eraldi Aktsionär ja koos Aktsionärid) on 08.11.2021 sõlmitud kokkuleppega muutnud Aktsionäride vahel 06.07.2020 sõlmitud aktsionäride lepingu (edaspidi Aktsionäride Leping) tingimusi. Aktsionäride Lepingu muudatuse eesmärk on võimaldada Aktsionäridel lihtsustatud korras muuta oma osaluse suurust Pangas tagades seejuures Coop Eesti strateegilise osaluse säilimise.

Vastavalt börsi reglemendi punktile 7.8. avaldab Pank Aktsionäride poolt Pangale teatatud Aktsionäride Lepingu muutmise kokkuleppe olulised tingimused:

Kokkuleppe kohaselt on Aktsionäridel õigus suurendada oma osalust (defineeritakse Fikseeritud osalus seisuga 08.11.2021) aktsiaid kolmandatelt isikutelt juurde ostes ning Fikseeritud osaluse seisu ületavas osas edasi müüa ilma Aktsionäride Lepingus sätestatud protseduuri järgimata (Suurendatud osalusega kauplemine);

Samuti lisati Aktsionäride Lepingusse Aktsionäri õigus vähendada talle kuuluvat Fikseeritud osalust (seisuga 08.11.2021) maksimaalselt 5% ulatuses ilma Aktsionäride Lepingus sätestatud protseduuri järgimata (ostueesõiguseta). Võõrandaja tagab enda Fikseeritud osaluse määra igal kalendriaastal vähemalt 3 järjestikuse kalendrikuu pikkusel perioodil.

Fikseeritud osalused fikseeritakse uuesti peale igat aktsiaemissiooni.

Algne teade Aktsionäride Lepingu kohta on avaldatud siin: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9d1dfd9c3994e4f763c4ac688c0521ee&lang=et

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 110 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.