Børsmeddelelse nr. 27.2021 Offentliggørelse af noteringsprospekt

På selskabets ekstraordinære generalforsamling den 29. november 2021 vedtog general­forsamlingen bestyrelsens forslag om erhvervelse af anpartskapitalen i Ennogie ApS mod udstedelse af nye aktier i SmallCap Danmark A/S.

Den med transaktionen forbundne kapitalforhøjelse er registreret i Erhvervsstyrelsen.

Selskabet har ansøgt Nasdaq Copenhagen A/S om optagelse til handel og notering af de nye aktier og har i forbindelse hermed udarbejdet vedhæftede noterings­prospekt, der d.d. er blevet godkendt af Finanstilsynet. Nasdaq Copenhagen har godkendt optagelsen til handel og officiel notering.

Prospektet vedrører alene optagelse til handel og official notering på Nasdaq Copenhagen A/S af de nye aktier i Small Cap Danmark A/S. Der udbydes ikke aktier til offentligheden i forbindelse hermed. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt i USA, Canada, Australien, Japan eller Sydafrika eller i nogen anden jurisdiktion, hvor dette ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion. Personer, der får Prospektet i hænde, skal foretage deres egne undersøgelser af eventuelle restriktioner i jurisdiktioner uden for Danmark. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller tegne aktier i Small Cap Danmark A/S.

