Les travaux d’exploration de Cartier sont en cours de réalisation sur la propriété Fenton

English French

VAL-D’OR, Québec, 29 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (“Cartier”) informe qu’une coupe de lignes et qu’une campagne de rainurage de tranchées viennent d’être complétées tandis qu’un levé géophysique au sol est en cours de réalisation sur la propriété aurifère Fenton; détenue à 100 % par Cartier et localisée à 50 km au sud-ouest de Chapais, Québec, Canada.



Le gîte Fenton contient une estimation historique de ressources1 de 426 173 tonnes à 4,66 g/t Au correspondant à 63 885 oz Au (Datac Géo-Conseil Enrg., Denis Chénard, ing., 2000). Certaines des intersections historiques du gîte titrent jusqu’à 41,4 g/t Au / 4,0 m à l’intérieur d’une zone de 13,4 m à 14,0 g/t Au (FIGURE). Plusieurs indices aurifères de sulfures semi-massifs à massifs sont présents sur l’ensemble de la propriété avec des valeurs historiques titrant jusqu’à 356,0 g/t Au / 0,6 m à l’intérieur d’une zone de 42,3 g/t Au / 5,1 m. Le potentiel, que le levé géophysique détecte de la minéralisation riche en sulfures aurifères, est excellent.

1 : Le développement du potentiel d’exploration de ce projet n’est pas rendu à l’étape de mettre à jour les ressources historiques. La personne qualifiée et l’émetteur ne considèrent pas les ressources faisant l’objet de l’estimation historiques de ce projet comme étant des ressources minérales à jour.

En novembre 2021, une coupe de lignes de 75 km, préparatoire à la réalisation du levé géophysique, a été complétée. La collecte de 120 m d’échantillon de rainure, totalisant 540 kg de roche sur les 350 m d’exposition rocheuse de surface du gîte Fenton, a été expédiée au laboratoire et les résultats analytiques sont en attente.

Le choix de la méthode InfiniTEM® XL d’Abitibi Géophysique Inc., à deux configurations, est basé sur sa capacité à détecter de la minéralisation, constituée de sulfures semi-massifs à massifs, faiblement conductrice telle la pyrite dans une matrice de silice. La première configuration, totalisant 15 km de levé, a pour objectif de détecter la présence de minéralisation située dans l’extension profonde du gîte Fenton, soit entre 500 m et 1 000 m de profondeur. La seconde configuration, totalisant 65 km de levé, vise à découvrir de nouvelles zones minéralisées périphérique au gîte Fenton (FIGURE), à des profondeurs situées entre 100 et 500 m. Le levé géophysique sera complété pour Noël 2021 et l’interprétation des résultats, servant à générer une importante portion des cibles de forage 2022, sera disponible à la fin janvier 2022.

« La récente compilation de toutes les données historiques du projet Fenton a permis d’accélérer les travaux de terrain qui mèneront aux forages des meilleures cibles aurifères », a commenté Philippe Cloutier, président et chef de la direction, ajoutant « que ces travaux d’exploration évolueront en parallèle avec la réalisation de l’Étude Économique Préliminaire (« ÉÉP ») du projet Mine Chimo; projet phare de la compagnie situé dans le riche camp minier de Val-d’Or ».

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., qui a été fondée en 2006, est une société d'exploration basée à Val-d'Or. Les projets de l'entreprise sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait avancer le développement de son projet phare Mine Chimo et explore activement ses autres projets. La Société dispose d'une solide position de trésorerie dépassant 6,3M $ et d’importants appuis corporatif et institutionnel, notamment avec Agnico Eagle Mines, Jupiter Asset Management et les fonds d'investissement du Québec.

Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Société, présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président et Ronan Déroff, P. Geo., M. Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans ce communiqué.

Pour plus d’information, contacter:



Philippe Cloutier, P. Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.